Зеленський розглянув петицію і посмертно нагородив орденом «За мужність» воїна з Волині

Зеленський розглянув петицію і посмертно нагородив орденом «За мужність» воїна з Волині
Захисника з Волині Михайла Лопушика посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Про це стало відомо з Указу Президента України від 03.11.2023 № 731/2023, - пише ВСН.

32-річний волинянин служив у 80-ій десантно-штурмовій бригаді в 90 батальйоні. Герой загинув 5 травня 2022 року під час виконання бойового завдання пов'язаного із захистом держави, отримавши поранення несумісне з життям в Олексадрівці Донецька область.

Володимир Зеленський розглянув петицію про присвоєння найвищої державної відзнаки «Герой України» загиблому 32-річному Михайлу Лопушику з Прилісненської громади Камінь-Каширського району.

За результатами комплексного розгляду було видано Указ Президента України від 03.11.2023 № 731/2023 «Про відзначення державними нагородами України», відповідно до якого Лопушика Михайла Івановича нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

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Теги: Волинь, війна, смерть, нагорода
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