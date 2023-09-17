На Волині учень вкрав з гаманця вчителя майже 300 тисяч гривень





Про це



1 березня до поліції надійшла заява про те, що в період часу з 6 по 13 лютого невідома особа у приміщенні однієї з гімназій викрала грошові кошти із сумки 30-річного жителя Кременця.



Як повідомила речниця ГУНП Волині Ольга Бузулук, загалом сума викрадених коштів становила 6600 євро і 600 доларів США.



Зʼясовуючи обставини події, поліцейські оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 13 річний мешканець села Оленівка.



Частково грошові кошти в учня вилучили, встановлюється місцезнаходження решти фінансів.



Відомості за цим фактом слідчі внесли до ЄРДР за ч. 4 ст. 185 КУпАП.



Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учень в одній із шкіл Рожищенської громади проник у кабінет вчителя та вкрав з гаманця майже 300 тисяч гривень.Про це ВСН стало відомо з власних джерел.1 березня до поліції надійшла заява про те, що в період часу з 6 по 13 лютого невідома особа у приміщенні однієї з гімназій викрала грошові кошти із сумки 30-річного жителя Кременця.Як повідомила речниця ГУНП Волині Ольга Бузулук, загалом сума викрадених коштів становила 6600 євро і 600 доларів США.Зʼясовуючи обставини події, поліцейські оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 13 річний мешканець села Оленівка.Частково грошові кошти в учня вилучили, встановлюється місцезнаходження решти фінансів.Відомості за цим фактом слідчі внесли до ЄРДР за ч. 4 ст. 185 КУпАП.Слідство триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію