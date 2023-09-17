На Волині учень вкрав з гаманця вчителя майже 300 тисяч гривень

На Волині учень вкрав з гаманця вчителя майже 300 тисяч гривень
Учень в одній із шкіл Рожищенської громади проник у кабінет вчителя та вкрав з гаманця майже 300 тисяч гривень.

Про це ВСН стало відомо з власних джерел.

1 березня до поліції надійшла заява про те, що в період часу з 6 по 13 лютого невідома особа у приміщенні однієї з гімназій викрала грошові кошти із сумки 30-річного жителя Кременця.

Як повідомила речниця ГУНП Волині Ольга Бузулук, загалом сума викрадених коштів становила 6600 євро і 600 доларів США.

Зʼясовуючи обставини події, поліцейські оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 13 річний мешканець села Оленівка.

Частково грошові кошти в учня вилучили, встановлюється місцезнаходження решти фінансів.

Відомості за цим фактом слідчі внесли до ЄРДР за ч. 4 ст. 185 КУпАП.

Слідство триває.

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Теги: вкрав гроші, учень, вчитель
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