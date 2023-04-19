Помер заступник директора луцької гімназії №19Сумну звістку повідомили на фейсбук-сторінці навчального закладу.«Педагогічний колектив КЗ ЗСО «Луцька гімназія № 19» з глибоким сумом сповіщає, що 08 березня 2024 року передчасно обірвалось життя заступника директора з навчально-виховної роботи, вчителя інформатики та хімії, прекрасного друга, чудової людини Власюка Віктора Володимировича.Віктор Володимирович був щирою, толерантною людиною. Він завжди допомагав колегам, був наставником для молодих учителів. Людина активної життєвої позиції, оптиміст за характером.Люблячий син, брат, чоловік, татусь – таким він залишиться в пам‘яті всіх, хто його знав.Колектив гімназії у ці скорботні дні висловлює щире, глибоке співчуття рідним і близьким покійного.Віримо, що Всемилостивий Господь прийме його світлу душу в Царство Небесне.Вічна і світла пам‘ять!», – йдеться у дописі.Чин похорону відбудеться 10 березня. Про час і місце повідомлять додатково.