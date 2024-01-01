Українські воїни укріплюють та розширюють плацдарм на лівобережжі Дніпра

Українські воїни укріплюють та розширюють плацдарм на лівобережжі Дніпра
Сили оборони півдня вдень 9 березня повідомили, що в їхній операційній зоні не припиняється щоденна контрбатарейна боротьба. Хоча протягом поточної доби ворог штурмових дій не вів, проте, здійснював артилерійські та мінометні обстріли в районі Кринок.

“Наші воїни утримують позиції, здійснюють заходи з укріплення та розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра”, – йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначається, окупанти активно проводять аеророзвідку, продовжують тиск артилерією, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, вперше за десять днів наважилися спрямувати керовану авіабомбу з літака тактичної авіації, вдаривши в середмістя Херсону по житловій п’ятиповерхівці. Постраждала 7-річна дитина.

В Азовському морі на бойовому чергуванні залишається один корабель ворожого флоту. В Чорному морі 4 добу чергування не фіксують. Ракетоносії вже 20 діб поспіль перебувають в пунктах базування.

Також сьогодні Сили оборони ліквідували понад півсотні окупантів на лівому березі Дніпра. Зокрема, на лівобережжі Херсонщини знищені 5 ворожих дронів та 1 катер.

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Теги: Росія, Україна, війна
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