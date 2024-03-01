Глава МЗС Британії проти відправки військ в Україну навіть для навчань
Сьогодні, 04:04
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон виступає проти відправки західних військ в Україну навіть для проведення тренувальних місій, оскільки вони можуть стати мішенями для російських військових.
Про це Кемерон повідомив в інтерв’ю Sueddeutsche Zeitung, повідомляє "Європейська правда".
Відповідаючи на запитання, чи вважає він розумним виключати можливість відправки військ в Україну в нинішній ситуації, Кемерон відповів: "Тренувальні місії краще проводити за межами країни. У Великій Британії ми підготували 60 тисяч українських солдатів".
На його переконання, розміщення іноземної місії в Україні створить мішені для росії.
"Ми повинні уникати створення очевидних цілей для путіна", - сказав він.
Президент Франції Емманюель Макрон минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Нещодавно він знову прокоментував свою заяву про те, що "не можна виключати" можливого розгортання військ західних держав в Україні.
Крім того, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що присутність західних військ в Україні "не є чимось немислимим".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Кемерон повідомив в інтерв’ю Sueddeutsche Zeitung, повідомляє "Європейська правда".
Відповідаючи на запитання, чи вважає він розумним виключати можливість відправки військ в Україну в нинішній ситуації, Кемерон відповів: "Тренувальні місії краще проводити за межами країни. У Великій Британії ми підготували 60 тисяч українських солдатів".
На його переконання, розміщення іноземної місії в Україні створить мішені для росії.
"Ми повинні уникати створення очевидних цілей для путіна", - сказав він.
Президент Франції Емманюель Макрон минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Нещодавно він знову прокоментував свою заяву про те, що "не можна виключати" можливого розгортання військ західних держав в Україні.
Крім того, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що присутність західних військ в Україні "не є чимось немислимим".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Глава МЗС Британії проти відправки військ в Україну навіть для навчань
Сьогодні, 04:04
10 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Фермери анонсували нові масштабні протести по всій Польщі
09 березень, 22:21