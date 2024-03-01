Глава МЗС Британії проти відправки військ в Україну навіть для навчань

Девід Кемерон виступає проти відправки західних військ в Україну навіть для проведення тренувальних місій, оскільки вони можуть стати мішенями для російських військових.



Про це Кемерон повідомив в інтерв’ю Sueddeutsche Zeitung, повідомляє



Відповідаючи на запитання, чи вважає він розумним виключати можливість відправки військ в Україну в нинішній ситуації, Кемерон відповів: "Тренувальні місії краще проводити за межами країни. У Великій Британії ми підготували 60 тисяч українських солдатів".



На його переконання, розміщення іноземної місії в Україні створить мішені для росії.



"Ми повинні уникати створення очевидних цілей для путіна", - сказав він.



Президент Франції Емманюель Макрон минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.



Нещодавно він знову прокоментував свою заяву про те, що "не можна виключати" можливого розгортання військ західних держав в Україні.



Крім того, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що присутність західних військ в Україні "не є чимось немислимим".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справ Великої Британіївиступає проти відправки західних військ в Україну навіть для проведення тренувальних місій, оскільки вони можуть стати мішенями для російських військових.Про це Кемерон повідомив в інтерв’ю Sueddeutsche Zeitung, повідомляє "Європейська правда" Відповідаючи на запитання, чи вважає він розумним виключати можливість відправки військ в Україну в нинішній ситуації, Кемерон відповів: "Тренувальні місії краще проводити за межами країни. У Великій Британії ми підготували 60 тисяч українських солдатів".На його переконання, розміщення іноземної місії в Україні створить мішені для росії."Ми повинні уникати створення очевидних цілей для путіна", - сказав він.Президент Франціїминулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.Нещодавно він знову прокоментував свою заяву про те, що "не можна виключати" можливого розгортання військ західних держав в Україні.Крім того, міністр закордонних справ Польщівважає, що присутність західних військ в Україні "не є чимось немислимим".

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