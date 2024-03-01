Глава МЗС Британії проти відправки військ в Україну навіть для навчань

Глава МЗС Британії проти відправки військ в Україну навіть для навчань
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон виступає проти відправки західних військ в Україну навіть для проведення тренувальних місій, оскільки вони можуть стати мішенями для російських військових.

Про це Кемерон повідомив в інтерв’ю Sueddeutsche Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, чи вважає він розумним виключати можливість відправки військ в Україну в нинішній ситуації, Кемерон відповів: "Тренувальні місії краще проводити за межами країни. У Великій Британії ми підготували 60 тисяч українських солдатів".

На його переконання, розміщення іноземної місії в Україні створить мішені для росії.

"Ми повинні уникати створення очевидних цілей для путіна", - сказав він.

Президент Франції Емманюель Макрон минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Нещодавно він знову прокоментував свою заяву про те, що "не можна виключати" можливого розгортання військ західних держав в Україні.

Крім того, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що присутність західних військ в Україні "не є чимось немислимим".

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Теги: Росія, Україна, війна
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