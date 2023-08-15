Волинянка Богдана Конашук стала чемпіонкою світу з пара біатлону

Волинянка Богдана Конашук стала чемпіонкою світу з пара біатлону
Спортсменка Богдана Конашук виборола першість на п'єдесталі чемпіонату світу з пара біатлону, що триває з 6 березня у канадському місті Принц Джордж.

Про це повідомили в обласному Центрі фізичної культури і спорту для людей з інвалідністю "Інваспорт", пише Суспільне.

Богдана подолала дистанцію "спринт, гонка-переслідування" та відірвалася від своєї суперниці на 15 секунд.

На чемпіонаті світу Волинську область представляють п'ятеро спортсменів: Богдана Конашук, Ілона Варковець, Назар Шевчик, Юлія Батенкова-Бауман та Дмитро Суярко.
Волинянка Богдана Конашук стала чемпіонкою світу з пара біатлону

Загалом, у дисципліні "спринт, гонка-переслідування" українська збірна здобула три золоті, три срібні та одну бронзову медалі.

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Теги: спорт, волинянка, чемпіонат світу
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