Волинянка Богдана Конашук стала чемпіонкою світу з пара біатлону
Сьогодні, 13:53
Спортсменка Богдана Конашук виборола першість на п'єдесталі чемпіонату світу з пара біатлону, що триває з 6 березня у канадському місті Принц Джордж.
Про це повідомили в обласному Центрі фізичної культури і спорту для людей з інвалідністю "Інваспорт", пише Суспільне.
Богдана подолала дистанцію "спринт, гонка-переслідування" та відірвалася від своєї суперниці на 15 секунд.
На чемпіонаті світу Волинську область представляють п'ятеро спортсменів: Богдана Конашук, Ілона Варковець, Назар Шевчик, Юлія Батенкова-Бауман та Дмитро Суярко.
Загалом, у дисципліні "спринт, гонка-переслідування" українська збірна здобула три золоті, три срібні та одну бронзову медалі.
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Про це повідомили в обласному Центрі фізичної культури і спорту для людей з інвалідністю "Інваспорт", пише Суспільне.
Богдана подолала дистанцію "спринт, гонка-переслідування" та відірвалася від своєї суперниці на 15 секунд.
На чемпіонаті світу Волинську область представляють п'ятеро спортсменів: Богдана Конашук, Ілона Варковець, Назар Шевчик, Юлія Батенкова-Бауман та Дмитро Суярко.
Загалом, у дисципліні "спринт, гонка-переслідування" українська збірна здобула три золоті, три срібні та одну бронзову медалі.
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