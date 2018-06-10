Волинянка взяла з банкомату чужі 10 тисяч гривень





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, - пише



Перебуваючи біля банкомата «Ощадбанку», жінка побачила в отворі для видачі готівки 10 тисяч гривень, які через некоректну роботу касового апарату були списані з чужої банківської карти, та забрала кошти собі. Це трапилося 22 грудня 2023 року приблизно о 13:17 у Ковелі на вулиці Незалежності, 132.



«Допитана в судовому засіданні обвинувачена сказала, що розкаюється щиро у вчиненому, відчуває сором, просить вибачення у потерпілої та просить не призначати суворого покарання. Вона пояснила, що є не працевлаштованою та отримує дохід від тимчасових робіт, допомагаючи іншим по господарству, проживає з мамою похилого віку, син проходить військову службу за мобілізацією, тому кошти були для неї значними. Маючи намір зняти кошти з карти мами, вона побачила у банкоматі чужі гроші та спокусилася», - йдеться у дописі.



Потерпіла Валентина М. в суді підтвердила відшкодування грошей і додала, що не бажає покарання для підсудної, що змушена була звернутися до правоохоронних органів із заявою, оскільки працівники банку відмовилися від надання допомоги.



На думку суду, обвинувачена вчинила кримінальне правопорушення, яке за наведеною у ст. 12 Кримінального кодексу України класифікацією віднесене до тяжкого злочину.



Суддя Тетяна Денисюк призначила покарання у виді п’яти років позбавлення волі, яке замінила на один рік іспитового терміну.



Втім, вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканка Ковельського району Наталія Г., яка раніше не була судимою, визнана винною у крадіжці чужих грошей з банкомата.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, - пише ВСН Перебуваючи біля банкомата «Ощадбанку», жінка побачила в отворі для видачі готівки 10 тисяч гривень, які через некоректну роботу касового апарату були списані з чужої банківської карти, та забрала кошти собі. Це трапилося 22 грудня 2023 року приблизно о 13:17 у Ковелі на вулиці Незалежності, 132.«Допитана в судовому засіданні обвинувачена сказала, що розкаюється щиро у вчиненому, відчуває сором, просить вибачення у потерпілої та просить не призначати суворого покарання. Вона пояснила, що є не працевлаштованою та отримує дохід від тимчасових робіт, допомагаючи іншим по господарству, проживає з мамою похилого віку, син проходить військову службу за мобілізацією, тому кошти були для неї значними. Маючи намір зняти кошти з карти мами, вона побачила у банкоматі чужі гроші та спокусилася», - йдеться у дописі.Потерпіла Валентина М. в суді підтвердила відшкодування грошей і додала, що не бажає покарання для підсудної, що змушена була звернутися до правоохоронних органів із заявою, оскільки працівники банку відмовилися від надання допомоги.На думку суду, обвинувачена вчинила кримінальне правопорушення, яке за наведеною у ст. 12 Кримінального кодексу України класифікацією віднесене до тяжкого злочину.Суддя Тетяна Денисюк призначила покарання у виді п’яти років позбавлення волі, яке замінила на один рік іспитового терміну.Втім, вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду.

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