На деяких вулицях Луцька сьогодні, 5 квітня, не буде світла
Сьогодні, 02:25
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у вівторок, 5 квітня, деякі вулиці Луцька залишаться без світла.
Про це інформують у пресслужбі Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 9:00 до 17:00 - вул. Гнідавська (частково), вул. Черняховського (частково), вул. Потебні (частково), пров. Гнідавський, вул. Цегельна (частково).
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Про це інформують у пресслужбі Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 9:00 до 17:00 - вул. Гнідавська (частково), вул. Черняховського (частково), вул. Потебні (частково), пров. Гнідавський, вул. Цегельна (частково).
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