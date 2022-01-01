На деяких вулицях Луцька сьогодні, 5 квітня, не буде світла

На деяких вулицях Луцька сьогодні, 5 квітня, не буде світла
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у вівторок, 5 квітня, деякі вулиці Луцька залишаться без світла.

Про це інформують у пресслужбі Луцькради.

Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

з 9:00 до 17:00 - вул. Гнідавська (частково), вул. Черняховського (частково), вул. Потебні (частково), пров. Гнідавський, вул. Цегельна (частково).

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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