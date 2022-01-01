На деяких вулицях Луцька сьогодні, 5 квітня, не буде світла





Про це інформують у пресслужбі Луцькради.



Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



з 9:00 до 17:00 - вул. Гнідавська (частково), вул. Черняховського (частково), вул. Потебні (частково), пров. Гнідавський, вул. Цегельна (частково).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у вівторок, 5 квітня, деякі вулиці Луцька залишаться без світла.Про це інформують у пресслужбі Луцькради.Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:з 9:00 до 17:00 - вул. Гнідавська (частково), вул. Черняховського (частково), вул. Потебні (частково), пров. Гнідавський, вул. Цегельна (частково).

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