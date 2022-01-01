Окупанти на Донеччині обстріляли хімічний завод





Про це йдеться на



У штабі ООС зазначають, що зафіксовано 7 влучань у фенольний завод під час яких було пошкоджено: 3 ректифікаційні колони; 3 збірники товарної продукції, міжповерхові перекриття споруди перегонки мастила, матеріальні трубопроводи, вагон-цистерна і металеві споруди.



"Небезпеки для навколишнього середовища немає", – ідеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Штаб ООС повідомляє про те, що російські загарбники під час обстрілів влучили у фенольний завод у Донецькій області.Про це йдеться на Facebook-сторінці Операції об'єднаних сил.У штабі ООС зазначають, що зафіксовано 7 влучань у фенольний завод під час яких було пошкоджено: 3 ректифікаційні колони; 3 збірники товарної продукції, міжповерхові перекриття споруди перегонки мастила, матеріальні трубопроводи, вагон-цистерна і металеві споруди."Небезпеки для навколишнього середовища немає", – ідеться в повідомленні.

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