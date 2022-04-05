Росія заздалегідь планувала масові вбивства в Україні, – Білий дім





Про це повідомляє радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише



Відповідаючи на питання, чи могли вбивства в Бучі бути вчинені за наказом Путіна, Салліван повідомив, що ще до вторгнення Вашингтон попереджав про наміри Росії "вбивати дисидентів" і "нав'язувати царство терору на окупованих територіях України".



"Ми не віримо, що це випадковість. Ми вважаємо, що це було частиною плану", - додав Салліван.



Салліван також зазначив, що він ще не бачив доказів того, що звірства російських солдатів досягли рівня геноциду. Він повідомив, що консультації з цього питання можуть проходити в Міжнародному кримінальному суді або в іншому місці.



У той же час Салліван заявив, що постійне членство Росії в Раді Безпеки ООН означає, що Москва може накласти вето на будь-які військові злочини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ще до початку російського вторгнення Білий дім попереджав, що Росія планує застосувати в Україні терор і вбивати цивільних.Про це повідомляє радник президента США з національної безпеки, пише LB.ua Відповідаючи на питання, чи могли вбивства в Бучі бути вчинені за наказом Путіна, Салліван повідомив, що ще до вторгнення Вашингтон попереджав про наміри Росії "вбивати дисидентів" і "нав'язувати царство терору на окупованих територіях України"."Ми не віримо, що це випадковість. Ми вважаємо, що це було частиною плану", - додав Салліван.Салліван також зазначив, що він ще не бачив доказів того, що звірства російських солдатів досягли рівня геноциду. Він повідомив, що консультації з цього питання можуть проходити в Міжнародному кримінальному суді або в іншому місці.У той же час Салліван заявив, що постійне членство Росії в Раді Безпеки ООН означає, що Москва може накласти вето на будь-які військові злочини.

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