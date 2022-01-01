Російська нафта перетворюється на кров в Україні, – міністр економіки Фінляндії





Таку інформацію повідомляє фінське видання Yle, пише

Міністр вважає, що Росію необхідно енергетично ізолювати, оскільки це єдиний спосіб вплинути на економіку РФ настільки сильно, щоб це мало вплив на їхні дії. Зокрема, йдеться про поставки нафти з Росії до ЄС.



"Нафта зараз в Україні перетворюється на червону кров", – зазначив Міка Лінтіля.



За словами міністра економіки Фінляндії, відмову від російської нафти буде можливо компенсувати імпортом з інших країн.



Міка Лінтіля беззаперечно погодився з тим, що відмова від імпорту російських енергоносіїв погіршить рівень життя європейців та призведе до зростання їхніх витрат. Та попри це він наголосив, що уряд Фінляндії готовий самостійно відмовитися від російських енергоресурсів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр економіки Фінляндії заявив, що країни Європи повинні повністю відмовитись від імпорту російських енергоносіїв. Це важливо попри те, що таке рішення призведе до погіршення рівня життя європейців.Таку інформацію повідомляє фінське видання Yle, пише 24 канал Міністр вважає, що Росію необхідно енергетично ізолювати, оскільки це єдиний спосіб вплинути на економіку РФ настільки сильно, щоб це мало вплив на їхні дії. Зокрема, йдеться про поставки нафти з Росії до ЄС."Нафта зараз в Україні перетворюється на червону кров", – зазначивЗа словами міністра економіки Фінляндії, відмову від російської нафти буде можливо компенсувати імпортом з інших країн.Міка Лінтіля беззаперечно погодився з тим, що відмова від імпорту російських енергоносіїв погіршить рівень життя європейців та призведе до зростання їхніх витрат. Та попри це він наголосив, що уряд Фінляндії готовий самостійно відмовитися від російських енергоресурсів.

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