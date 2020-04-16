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Щонайменше трьох воїнів з Волині звільнили з російського полону

Щонайменше трьох воїнів з Волині звільнили з російського полону
У ході другого обміну полоненими додому повертаються 86 українських військовослужбовців, із них 3 – жителі Камінь-Каширського району.

Про це повідомили на сайті Камінь-Каширської РДА.

"Дякуємо переговорникам за їхню дипломатичну боротьбу за кожного воїна, його свободу й життя.

Тримаємося та віримо, що тих захисників, котрі ще перебувають у неволі, чекає така ж доля – швидке повернення до рідних домівок.

Все буде Україна", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Запорізькій області відбувся обмін полоненими: врятували 86 військовослужбовців ЗСУ.

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Теги: полонені, обмін
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