Щонайменше трьох воїнів з Волині звільнили з російського полону





Про це повідомили на



"Дякуємо переговорникам за їхню дипломатичну боротьбу за кожного воїна, його свободу й життя.



Тримаємося та віримо, що тих захисників, котрі ще перебувають у неволі, чекає така ж доля – швидке повернення до рідних домівок.



Все буде Україна", – йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, нещодавно у Запорізькій області відбувся обмін полоненими: врятували 86 військовослужбовців ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ході другого обміну полоненими додому повертаються 86 українських військовослужбовців, із них 3 – жителі Камінь-Каширського району.Про це повідомили на сайті Камінь-Каширської РДА."Дякуємо переговорникам за їхню дипломатичну боротьбу за кожного воїна, його свободу й життя.Тримаємося та віримо, що тих захисників, котрі ще перебувають у неволі, чекає така ж доля – швидке повернення до рідних домівок.Все буде Україна", – йдеться у повідомленні.Нагадаємо, нещодавно

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію