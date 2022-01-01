Вночі на Рівненщині ППО збила дві ворожі цілі





Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у своїх соцмережах.



Він наголосив: небо - під контролем ЗСУ.



"Наближаємо перемогу", - написав Коваль.



Зауважимо, що повітряна тривога на Волині та Рівненщині була наприкінці доби 4 квітня, а також під ранок 5 квітня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 5 квітня сили протиповітряної оборони збили дві ворожі цілі на Рівненщині.Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністраціїу своїх соцмережах.Він наголосив: небо - під контролем ЗСУ."Наближаємо перемогу", - написав Коваль.Зауважимо, що повітряна тривога на Волині та Рівненщині була наприкінці доби 4 квітня, а також під ранок 5 квітня.

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