Вночі на Рівненщині ППО збила дві ворожі цілі
Сьогодні, 08:47
У ніч на 5 квітня сили протиповітряної оборони збили дві ворожі цілі на Рівненщині.
Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у своїх соцмережах.
Він наголосив: небо - під контролем ЗСУ.
"Наближаємо перемогу", - написав Коваль.
Зауважимо, що повітряна тривога на Волині та Рівненщині була наприкінці доби 4 квітня, а також під ранок 5 квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у своїх соцмережах.
Він наголосив: небо - під контролем ЗСУ.
"Наближаємо перемогу", - написав Коваль.
Зауважимо, що повітряна тривога на Волині та Рівненщині була наприкінці доби 4 квітня, а також під ранок 5 квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Вночі на Рівненщині ППО збила дві ворожі цілі
Сьогодні, 08:47
Медіа