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Вночі на Рівненщині ППО збила дві ворожі цілі

Вночі на Рівненщині ППО збила дві ворожі цілі
У ніч на 5 квітня сили протиповітряної оборони збили дві ворожі цілі на Рівненщині.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у своїх соцмережах.

Він наголосив: небо - під контролем ЗСУ.

"Наближаємо перемогу", - написав Коваль.

Зауважимо, що повітряна тривога на Волині та Рівненщині була наприкінці доби 4 квітня, а також під ранок 5 квітня.

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Теги: ППО, Віталій Коваль, Рівненщина
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