«40 днів пекла»: «Азов» показав відео з блокадного Маріуполя

Бійці полку «Азов», що стоять на захисті Маріуполя, показали відео, зняте з дрону, з міста, що майже з перших днів оточене російськими окупантами.Відео розмістили на youtube-каналі полку.На відео видно масштаби руйнувань внаслідок постійних обстрілів: випалені та зруйновані будинки, школи, декотрі ще палають від свіжих влучань."40 днів пекла в Маріуполі. Приазовська фортеця в полум'ї та попелі. Зруйнована. Та не скорена", - йдеться у підписі до відео.За останніми даними, Маріуполь зруйнований на 90%. Ворог контролює частину міста, маючи чисельну перевагу, але українські захисники міцно тримають оборону в центрі. В місті тривають вуличні бої, до того ж його постійно обстрілюють з повітря. Майже 130 тисяч місцевих мешканців потребують евакуації, але Росія не дає дозвіл на гуманітарний коридор.