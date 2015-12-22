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«40 днів пекла»: «Азов» показав відео з блокадного Маріуполя

«40 днів пекла»: «Азов» показав відео з блокадного Маріуполя
Бійці полку «Азов», що стоять на захисті Маріуполя, показали відео, зняте з дрону, з міста, що майже з перших днів оточене російськими окупантами.

Відео розмістили на youtube-каналі полку.

На відео видно масштаби руйнувань внаслідок постійних обстрілів: випалені та зруйновані будинки, школи, декотрі ще палають від свіжих влучань.

"40 днів пекла в Маріуполі. Приазовська фортеця в полум'ї та попелі. Зруйнована. Та не скорена", - йдеться у підписі до відео.



За останніми даними, Маріуполь зруйнований на 90%. Ворог контролює частину міста, маючи чисельну перевагу, але українські захисники міцно тримають оборону в центрі. В місті тривають вуличні бої, до того ж його постійно обстрілюють з повітря. Майже 130 тисяч місцевих мешканців потребують евакуації, але Росія не дає дозвіл на гуманітарний коридор.

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Теги: Маріуполь, Азов
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