У Конотопському районі знайшли щонайменше трьох закатованих росіянами українців

Дмитро Живицький повідомив про трьох знайдених закатованих людей у Конотопському районі.



Про це він написав у



"Продовжує Конотопський район оговтуватися від навали орків.

На місцях колишніх стоянок ворога уже знайшли, щонайменше, трьох закатованих українців. Мирних мешканців", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Сумської військової адміністраціїповідомив про трьох знайдених закатованих людей у Конотопському районі.Про це він написав у фейсбуці "Продовжує Конотопський район оговтуватися від навали орків.На місцях колишніх стоянок ворога уже знайшли, щонайменше, трьох закатованих українців. Мирних мешканців", - йдеться в повідомленні.

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