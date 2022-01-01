У Конотопському районі знайшли щонайменше трьох закатованих росіянами українців
Сьогодні, 05:11
Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про трьох знайдених закатованих людей у Конотопському районі.
Про це він написав у фейсбуці.
"Продовжує Конотопський район оговтуватися від навали орків.
На місцях колишніх стоянок ворога уже знайшли, щонайменше, трьох закатованих українців. Мирних мешканців", - йдеться в повідомленні.
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Про це він написав у фейсбуці.
"Продовжує Конотопський район оговтуватися від навали орків.
На місцях колишніх стоянок ворога уже знайшли, щонайменше, трьох закатованих українців. Мирних мешканців", - йдеться в повідомленні.
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