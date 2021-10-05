Храм московського патріархату на Волині перейшов до ПЦУ

Храм московського патріархату на Волині перейшов до ПЦУ
4-го квітня Преосвященний єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Покровського храму села Орищі Іваничівського благочиння.

Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії ПЦУ.

Під час зборів прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.

Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України. Архієрей задовільнив їх прохання.

#ПЦУ

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Теги: храм, УПЦ МП, ПЦУ, Іваничівщина
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