У Луцьку чоловік скоїв замах на вбивство: потерпілий – в реанімації

За замах на вбивство лучанину загрожує до 15 років позбавлення волі. Подія трапилась учора, 4 квітня, близько 17 години.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Інформують, що під час застілля 43-річний раніше судимий мешканець обласного центру поконфліктував із своїм 41-річним товаришем та на ґрунті неприязних відносин завдав йому декілька ударів ножем у грудну клітку. З колото-різаними ранами потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні.Зловмисника затримали на місці події в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Сьогодні йому оголосять про підозру за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. У поліції за цим фактом триває розслідування.