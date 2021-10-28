У Луцьку чоловік скоїв замах на вбивство: потерпілий – в реанімації

У Луцьку чоловік скоїв замах на вбивство: потерпілий – в реанімації
За замах на вбивство лучанину загрожує до 15 років позбавлення волі. Подія трапилась учора, 4 квітня, близько 17 години.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Інформують, що під час застілля 43-річний раніше судимий мешканець обласного центру поконфліктував із своїм 41-річним товаришем та на ґрунті неприязних відносин завдав йому декілька ударів ножем у грудну клітку. З колото-різаними ранами потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні.

Зловмисника затримали на місці події в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Сьогодні йому оголосять про підозру за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. У поліції за цим фактом триває розслідування.



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Теги: замах на вбивство, Луцьк
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