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Російських військових, які чинили звірства у Бучі, знову повернуть в Україну – розвідка

Російських військових, які чинили звірства у Бучі, знову повернуть в Україну – розвідка
Російські військові 64-ї мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії, які чинили масові вбивства та тортури мирного населення Бучі, знову будуть повернуті до України. Російське командування не проводитиме ротацію особового складу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Станом на 4 квітня бригаду вивели з України до Білорусі, а потім до російського Бєлгорода.

«Після дводенного відпочинку їх планують повернути в Україну в одну з найгарячіших точок (орієнтовно – харківський напрямок). Як правило, російські підрозділи, що залишають зону бойових дій, отримують ще більше часу на відновлення та відпочинок. Подібний графік вказує на те, що на 64-у бригаду чекають «спеціальні завдання». Перше з них: залякування мешканців населених пунктів України. Ті, хто чинив злочини геноциду в Бучі можуть повторити це знову в інших містах», – повідомили у розвідці.

Ще однією метою повернення цих військових до України може бути «швидка «утилізація» непотрібних свідків»: передислокація їх на таку ділянку фронту, де вони не мають шансів залишитися живими, щоб давати свідчення в майбутніх судах.

У розвідці зазначили, що особовий склад підрозділу, усвідомлюючи резонанс подій у Бучі та відповідальність за скоєні злочини, масово противиться поверненню до України.

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Теги: Буча, звірства, війна, військові
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