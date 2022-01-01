Працівники волинського вишу віддадуть українській армії частину зарплати





Про це



Таке рішення ухвалили під час засідання вченої ради закладу вищої освіти.



Під час засідання вченої ради ректор Університету Анатолій Цьось звернувся до присутніх зі зверненням про перерахування одноденного заробітку на потреби Збройних сил України.







«Ми живемо і хочемо жити у вільному європейському суспільстві, європейській державі, тому від того, наскільки швидко українська армія зупинить і переможе ворога, залежить ефективність нашої діяльності, майбутнє нашої держави. Нам кожному треба максимально сприяти й робити все, щоб перемога України була якомога швидшою. Тому пропоную одноденний заробіток перерахувати на офіційні рахунки ЗСУ», – сказав ректор.







Анатолій Васильович розповів, що до нього з такими пропозиціями зверталися працівники. Зокрема, нещодавно перерахувати частину зарплати для ЗСУ запропонували представники географічного факультету.







Члени вченої ради підтримали таку пропозицію.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники Волинського національного університету імені Лесі Українки віддадуть частину заробітної плати на потреби українських захисників.Про це повідомили у відділі інформаційної політики університету.Таке рішення ухвалили під час засідання вченої ради закладу вищої освіти.Під час засідання вченої ради ректор Університету Анатолій Цьось звернувся до присутніх зі зверненням про перерахування одноденного заробітку на потреби Збройних сил України.«Ми живемо і хочемо жити у вільному європейському суспільстві, європейській державі, тому від того, наскільки швидко українська армія зупинить і переможе ворога, залежить ефективність нашої діяльності, майбутнє нашої держави. Нам кожному треба максимально сприяти й робити все, щоб перемога України була якомога швидшою. Тому пропоную одноденний заробіток перерахувати на офіційні рахунки ЗСУ», – сказав ректор.Анатолій Васильович розповів, що до нього з такими пропозиціями зверталися працівники. Зокрема, нещодавно перерахувати частину зарплати для ЗСУ запропонували представники географічного факультету.Члени вченої ради підтримали таку пропозицію.

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