У Луцьку попрощались із загиблим воїном. ФОТО

Сьогодні, 5 квітня, у Кафедральному соборі Святої Трійці, що у Луцьку, відбулася громадська панахида за загиблим у війні з Росією старшим лейтенантом, 1995 року народження.Про це інформують на сайті Луцькради.Відомо, що Герой проходив військову службу в Збройних Силах України з 27 травня 2017 року. Загинув 18-го березня в результаті артилерійського обстрілу в районі міста Миколаїв.До молитви за упокій душі Аркадія разом із родиною, громадою та військовими побратимами долучився міський голова, працівники виконавчих органів Луцької міської ради та депутати.Опісля панахиди тіло військовослужбовця прощальною ходою пронесли Театральним майданом нашого міста. Останній спочинок Герой знайде на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.