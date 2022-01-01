У Луцьку попрощались із загиблим воїном. ФОТО

У Луцьку попрощались із загиблим воїном. ФОТО
Сьогодні, 5 квітня, у Кафедральному соборі Святої Трійці, що у Луцьку, відбулася громадська панахида за загиблим у війні з Росією старшим лейтенантом Аркадієм Зайцевим, 1995 року народження.

Про це інформують на сайті Луцькради.

Відомо, що Герой проходив військову службу в Збройних Силах України з 27 травня 2017 року. Загинув 18-го березня в результаті артилерійського обстрілу в районі міста Миколаїв.

До молитви за упокій душі Аркадія разом із родиною, громадою та військовими побратимами долучився міський голова Ігор Поліщук, працівники виконавчих органів Луцької міської ради та депутати.

У Луцьку попрощались із загиблим воїном. ФОТО
У Луцьку попрощались із загиблим воїном. ФОТО
У Луцьку попрощались із загиблим воїном. ФОТО
У Луцьку попрощались із загиблим воїном. ФОТО
У Луцьку попрощались із загиблим воїном. ФОТО
У Луцьку попрощались із загиблим воїном. ФОТО
У Луцьку попрощались із загиблим воїном. ФОТО
У Луцьку попрощались із загиблим воїном. ФОТО


Опісля панахиди тіло військовослужбовця прощальною ходою пронесли Театральним майданом нашого міста. Останній спочинок Герой знайде на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.

У Луцьку попрощались із загиблим воїном. ФОТО
У Луцьку попрощались із загиблим воїном. ФОТО
У Луцьку попрощались із загиблим воїном. ФОТО
У Луцьку попрощались із загиблим воїном. ФОТО
У Луцьку попрощались із загиблим воїном. ФОТО
У Луцьку попрощались із загиблим воїном. ФОТО
У Луцьку попрощались із загиблим воїном. ФОТО
У Луцьку попрощались із загиблим воїном. ФОТО

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Теги: Прощання, Луцьк, Аркадій Зайцев
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