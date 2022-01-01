НАТО має докази, що звірства в Бучі сталися, коли Росія контролювала ці території
Сьогодні, 17:02
Альянс має докази того, що звірства в Бучі та інших містах в Україні відбулися тоді, коли Росія контролювала ці території. Саме держава-агресор за них відповідає.
Про те, що в НАТО є відповідні докази цих злочинів Росії, повідомив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг, інформує 24 канал.
Відповідну заяву він зробив 5 квітня, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.
"Ми бачили звірства в Бучі та інших містах в Україні. Ці звірства відбулися в той період, коли Росія контролювала ці території", – заявив Столтенберг.
Генсек НАТО наголосив, що саме Росія несе відповідальність за них.
Він додав, що в організації є інформація з багатьох різних джерел, зокрема й відкритих, медіа, комерційних супутників. Всі вони свідчать про одне й те ж – були скоєні жахливі звірства в різних місцях в Україні тоді, коли там були військові Росії.
Столтенберг висловив побоювання, що з'явиться ще більше прикладів вбивств мирних жителів, звірств, які є воєнними злочинами.
Також генсек Альянсу зазначив, що це – війна Володимира Путіна, і він несе за неї повну відповідальність, адже розв'язати її було вибором очільника Кремля.
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Про те, що в НАТО є відповідні докази цих злочинів Росії, повідомив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг, інформує 24 канал.
Відповідну заяву він зробив 5 квітня, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.
"Ми бачили звірства в Бучі та інших містах в Україні. Ці звірства відбулися в той період, коли Росія контролювала ці території", – заявив Столтенберг.
Генсек НАТО наголосив, що саме Росія несе відповідальність за них.
Він додав, що в організації є інформація з багатьох різних джерел, зокрема й відкритих, медіа, комерційних супутників. Всі вони свідчать про одне й те ж – були скоєні жахливі звірства в різних місцях в Україні тоді, коли там були військові Росії.
Столтенберг висловив побоювання, що з'явиться ще більше прикладів вбивств мирних жителів, звірств, які є воєнними злочинами.
Також генсек Альянсу зазначив, що це – війна Володимира Путіна, і він несе за неї повну відповідальність, адже розв'язати її було вибором очільника Кремля.
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