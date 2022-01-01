Скільки на Волині народилося діток та одружилося пар під час війни

Нині закохані і в час війни присягають на вірність одне одному, народжують в укриттях та під звуки сирен. З 24 лютого до 31 березня 2022 року на Волині відділи ДРАЦС зареєстрували 609 шлюбів та внесли 931 актовий запис до реєстру про державну реєстрацію народжень.Про це повідомила заступник начальника Західного міжрегіональногоуправління Міністерства юстиції у Волинській області"Весільні сукні та урочисті костюми наречені нерідко змінюють на однострій і на весільному рушнику обіцяють бути разом у горі та радості, - йдеться у повідомленні.Кабінет Міністрів України спростив укладення шлюбів під часвоєнного стану. Зокрема, в умовах особливого періоду можна одружитися у день подання заяви. Крім того, шлюби з військовослужбовцями можна укладати за їхньої фізичної відсутності під час реєстрації.Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну з 24 лютого до 31 березня на Волині народився 931 малюк.До речі, рекордсменом щодо реєстрації народжень у період війни є Львівська область, адже тут найбільше по Україні зареєстровали немовлят - 2124 малюка.У звʼязку з воєнним станом послуга “єМалятко” наразі недоступна.Зареєструвати дитину можна в найближчому відділі ДРАЦС, де немає активних бойових дій. Для реєстрації знадобиться лише паперове медичне свідоцтво про народження за формою No103/о.Його можуть видавати медпрацівники, які були присутні під час пологів або проводили перший огляд новонародженого.