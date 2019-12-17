У храмі на Горохівщині замироточили ікони, – Волинська єпархія ПЦУ. ФОТО

У храмі на Горохівщині замироточили ікони, – Волинська єпархія ПЦУ. ФОТО
У храмі Благовірних князів Бориса і Гліба с. Шклинь Горохівського деканату сталося незвичайне явище. На кількох образах і хресті, що знаходились у вівтарі, з’явилося миро.

Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.

Першим його побачив 13-річний паламар Степан Кривенький, який 28 березня відмикав церкву. Струмочок тік від ікони Зіслання Святого Духа.

Тож поспішив сповістити про це настоятеля парафії протоієрея Михайла Стрільчука. Надалі дивовижне явище поширилося на ікони «Тайна вечеря», Почаївської Божої Матері, старий хрест.

Відповідно до чинного в єпархії порядку, релігійні предмети, із якими, ймовірно, сталося чудо, винесли на середину храму і за ними з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла спостерігають. Помітили, що мироточення посилюється під час молитви (акафістів, молебнів за мир, що правляться зараз), тобто виключається якийсь фізичний вплив на ці речі.

До парафії, довідавшись про диво, приїжджають перші прочани (поїздку влаштував паломницький центр єпархії «Україна»).

Душпастир не знає, чому саме шклинський храм сподобився на таке незвичайне явище, але вважає, що це добрий знак.

У храмі на Горохівщині замироточили ікони, – Волинська єпархія ПЦУ. ФОТО
У храмі на Горохівщині замироточили ікони, – Волинська єпархія ПЦУ. ФОТО

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Теги: мироточать ікони, Шклинь, Волинь
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