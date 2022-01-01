«ООН можна просто закрити»: Зеленський про те, що РФ продовжує порушувати міжнародне право





Про це 5 квітня під час виступу в ООН сказав президент України Володимир Зеленський, пише



"Ми маємо справу з державою, яка перетворює право вето в ООН на право смерті, яка підриває всю архітектуру глобальної безпеки, яка дозволяє злу бути безкарним і поширюватися світом, знищуючи все, що тільки може працювати на мир і безпеку. Якщо це продовжиться, то це буде фіналом те, що кожна з держав зможе розраховувати тільки на силу зброї, щоб гарантувати собі безпеку, а не на міжнародне право, не на міжнародні інституції. ООН можна буде просто закрити", - наголосив український лідер.



Зеленський додав, що систему ООН потрібно реформувати.



"Чи готові ви до цього, чи вважаєте ви, що час міжнародного права минув. Якщо ваша відповідь ні, то діяти треба зараз. Систему ООН треба реформувати таким чином, щоб право вето не було правом смерті", - наголосив президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія користується правом вето, щоб продовжувати вбивати українців. За таких умов робота ООН є неефективною.Про це 5 квітня під час виступу в ООН сказав президент України, пише ТСН. "Ми маємо справу з державою, яка перетворює право вето в ООН на право смерті, яка підриває всю архітектуру глобальної безпеки, яка дозволяє злу бути безкарним і поширюватися світом, знищуючи все, що тільки може працювати на мир і безпеку. Якщо це продовжиться, то це буде фіналом те, що кожна з держав зможе розраховувати тільки на силу зброї, щоб гарантувати собі безпеку, а не на міжнародне право, не на міжнародні інституції. ООН можна буде просто закрити", - наголосив український лідер.Зеленський додав, що систему ООН потрібно реформувати."Чи готові ви до цього, чи вважаєте ви, що час міжнародного права минув. Якщо ваша відповідь ні, то діяти треба зараз. Систему ООН треба реформувати таким чином, щоб право вето не було правом смерті", - наголосив президент.

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