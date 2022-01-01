Вихідні дні Волинь зустрічає спокійно, – Погуляйко

Вихідні дні Волинь зустрічає спокійно, – Погуляйко
Спроб порушити кордон в межах області не було. Ситуація контрольована.

Про це повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко в черговому відеозверненні.

«Військові та правоохоронці залишаються на своїх постах. Разом з тим волиняни беруться до звичної роботи. Аграрії і фермери приступили до посівної», - зазначив Погуляйко.

Він також додав, що комунальні служби приводять до ладу території населених пунктів та зелених насаджень в їх межах. Мешканці приватного сектору займаються облаштуванням своїх ділянок.

«Прошу усіх пам’ятати, що спалювання сухої трави заборонено. А під час воєнного стану, спалювання трави прирівнюються до диверсії. Не будьте ворогом в тилу», - підкреслив начальник Волинської ОВА.


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Теги: Погуляйко, Волинь
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