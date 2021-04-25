На Волині поліцейські офіцери погасили пожежу та допомогли чоловікові, який отримав значні опіки
Сьогодні, 20:52
Поліцейські офіцери надали першу медичну допомогу волинянину, який отримав значні опіки, й ліквідували пожежу поблизу Підгаєць.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Сьогодні, 19 березня, до поліцейських офіцерів Підгайцівської громади звернулися місцеві мешканці й повідомили, що неподалік населеного пункту виявили чоловіка, який зазнав серйозних опіків.
Правоохоронці прибули на вказане місце раніше швидкої допомоги, не розгубилися й негайно розпочали надавати потерпілому первинну медичну допомогу.
Завдяки оперативним та професійним діям чоловіка вдалося врятувати від неминучої смерті. Далі - його передали медикам й госпіталізували до лікарні.
Власними силами ПОГи спільно з небайдужими громадянами погасили пожежу.
Як з‘ясувалося, чоловік постраждав з власної необережності: він викинув непогашений недопалок на траву й заснув. Трава загорілася і сплячий волинянин отримав серйозні ушкодження. На щастя, його вчасно побачили односельці, звернулися у необхідні служби і чоловіка вдалося врятувати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Сьогодні, 19 березня, до поліцейських офіцерів Підгайцівської громади звернулися місцеві мешканці й повідомили, що неподалік населеного пункту виявили чоловіка, який зазнав серйозних опіків.
Правоохоронці прибули на вказане місце раніше швидкої допомоги, не розгубилися й негайно розпочали надавати потерпілому первинну медичну допомогу.
Завдяки оперативним та професійним діям чоловіка вдалося врятувати від неминучої смерті. Далі - його передали медикам й госпіталізували до лікарні.
Власними силами ПОГи спільно з небайдужими громадянами погасили пожежу.
Як з‘ясувалося, чоловік постраждав з власної необережності: він викинув непогашений недопалок на траву й заснув. Трава загорілася і сплячий волинянин отримав серйозні ушкодження. На щастя, його вчасно побачили односельці, звернулися у необхідні служби і чоловіка вдалося врятувати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині поліцейські офіцери погасили пожежу та допомогли чоловікові, який отримав значні опіки
Сьогодні, 20:52
Залізничного сполучення між Україною та Білоруссю більше немає, – голова Укрзалізниці
Сьогодні, 20:05
Медіа