На Волині поліцейські офіцери погасили пожежу та допомогли чоловікові, який отримав значні опіки

На Волині поліцейські офіцери погасили пожежу та допомогли чоловікові, який отримав значні опіки
Поліцейські офіцери надали першу медичну допомогу волинянину, який отримав значні опіки, й ліквідували пожежу поблизу Підгаєць.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Сьогодні, 19 березня, до поліцейських офіцерів Підгайцівської громади звернулися місцеві мешканці й повідомили, що неподалік населеного пункту виявили чоловіка, який зазнав серйозних опіків.

Правоохоронці прибули на вказане місце раніше швидкої допомоги, не розгубилися й негайно розпочали надавати потерпілому первинну медичну допомогу.
На Волині поліцейські офіцери погасили пожежу та допомогли чоловікові, який отримав значні опіки

Завдяки оперативним та професійним діям чоловіка вдалося врятувати від неминучої смерті. Далі - його передали медикам й госпіталізували до лікарні.

Власними силами ПОГи спільно з небайдужими громадянами погасили пожежу.
На Волині поліцейські офіцери погасили пожежу та допомогли чоловікові, який отримав значні опіки

Як з‘ясувалося, чоловік постраждав з власної необережності: він викинув непогашений недопалок на траву й заснув. Трава загорілася і сплячий волинянин отримав серйозні ушкодження. На щастя, його вчасно побачили односельці, звернулися у необхідні служби і чоловіка вдалося врятувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, поліція, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російський вантажний літак злітав в ЄС і повернувся попри санкції
Сьогодні, 21:40
На Волині поліцейські офіцери погасили пожежу та допомогли чоловікові, який отримав значні опіки
Сьогодні, 20:52
Путін висуває шість вимог до керівництва України, — речник Ердогана
Сьогодні, 20:35
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00 19 березня
Сьогодні, 20:22
Залізничного сполучення між Україною та Білоруссю більше немає, – голова Укрзалізниці
Сьогодні, 20:05
Схожі новини
На Волині школяр допоміг копам гасити пожежу. ФОТО На Волині школяр допоміг копам гасити пожежу. ФОТО
25 квітень, 2021, 17:23
За місяць на Волині патрульні отримали 43 виклики про пожежі в екосистемах За місяць на Волині патрульні отримали 43 виклики про пожежі в екосистемах
27 березень, 2020, 17:00
Волиняни за грошову винагороду в 500 доларів намагались переправити чоловіків через кордон Волиняни за грошову винагороду в 500 доларів намагались переправити чоловіків через кордон
17 березень, 11:22
На Волині жіночий монастир готовий прийняти біженців На Волині жіночий монастир готовий прийняти біженців
01 березень, 15:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Суд дозволив арешт кума Путіна Віктора Медведчука
18 березень, 19:15
 3
Російський вантажний літак злітав в ЄС і повернувся попри санкції
Сьогодні, 21:40
 0
На Волині поліцейські офіцери погасили пожежу та допомогли чоловікові, який отримав значні опіки
Сьогодні, 20:52
 0
Путін висуває шість вимог до керівництва України, — речник Ердогана
Сьогодні, 20:35
 0
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00 19 березня
Сьогодні, 20:22
 0
Медіа
відео
1/8