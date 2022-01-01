Полонених російських військових залучать до відбудови України, – МВС





Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін під час



"Російських військових, які потрапили у полон в Україні, відповідно до норм міжнародного права, використовуватимуть для відновлення економічного потенціалу України та як обмінний фонд", – цитує Єніна пресцентр МВС.



Перший заступник очільника МВС зазначив, що Україна діє чітко відповідно до міжнародних норм гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції, яка є невід'ємною частиною національного законодавства України.



Також Євгеній Єнін сказав, що Україна зобов'язується утримувати полонених відповідно до ратифікованих Києвом норм міжнародного права.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Полонених російських військових залучать до відновлення економічного потенціалу України. Або, можливо, вони підуть на обмін.Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Українипід час всеукраїнського телемарафону "Російських військових, які потрапили у полон в Україні, відповідно до норм міжнародного права, використовуватимуть для відновлення економічного потенціалу України та як обмінний фонд", – цитує Єніна пресцентр МВС.Перший заступник очільника МВС зазначив, що Україна діє чітко відповідно до міжнародних норм гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції, яка є невід'ємною частиною національного законодавства України.Також Євгеній Єнін сказав, що Україна зобов'язується утримувати полонених відповідно до ратифікованих Києвом норм міжнародного права.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію