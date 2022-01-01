 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Полонених російських військових залучать до відбудови України, – МВС

Полонених російських військових залучать до відбудови України, – МВС
Полонених російських військових залучать до відновлення економічного потенціалу України. Або, можливо, вони підуть на обмін.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін під час всеукраїнського телемарафону.

"Російських військових, які потрапили у полон в Україні, відповідно до норм міжнародного права, використовуватимуть для відновлення економічного потенціалу України та як обмінний фонд", – цитує Єніна пресцентр МВС.

Перший заступник очільника МВС зазначив, що Україна діє чітко відповідно до міжнародних норм гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції, яка є невід'ємною частиною національного законодавства України.

Також Євгеній Єнін сказав, що Україна зобов'язується утримувати полонених відповідно до ратифікованих Києвом норм міжнародного права.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
За тиждень кілька тисяч маріупольців насильно вивезли до Росії
Сьогодні, 22:41
Російський вантажний літак злітав в ЄС і повернувся попри санкції
Сьогодні, 21:40
Путін висуває шість вимог до керівництва України, — речник Ердогана
Сьогодні, 20:35
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00 19 березня
Сьогодні, 20:22
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За тиждень кілька тисяч маріупольців насильно вивезли до Росії
Сьогодні, 22:41
Полонених російських військових залучать до відбудови України, – МВС
Сьогодні, 22:00
Російський вантажний літак злітав в ЄС і повернувся попри санкції
Сьогодні, 21:40
На Волині поліцейські офіцери погасили пожежу та допомогли чоловікові, який отримав значні опіки
Сьогодні, 20:52
Путін висуває шість вимог до керівництва України, — речник Ердогана
Сьогодні, 20:35
Схожі новини
За тиждень кілька тисяч маріупольців насильно вивезли до Росії За тиждень кілька тисяч маріупольців насильно вивезли до Росії
Сьогодні, 22:41
Російський вантажний літак злітав в ЄС і повернувся попри санкції Російський вантажний літак злітав в ЄС і повернувся попри санкції
Сьогодні, 21:40
Путін висуває шість вимог до керівництва України, — речник Ердогана Путін висуває шість вимог до керівництва України, — речник Ердогана
Сьогодні, 20:35
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00 19 березня Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00 19 березня
Сьогодні, 20:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Суд дозволив арешт кума Путіна Віктора Медведчука
18 березень, 19:15
 3
За тиждень кілька тисяч маріупольців насильно вивезли до Росії
Сьогодні, 22:41
 0
Полонених російських військових залучать до відбудови України, – МВС
Сьогодні, 22:00
 0
Російський вантажний літак злітав в ЄС і повернувся попри санкції
Сьогодні, 21:40
 0
На Волині поліцейські офіцери погасили пожежу та допомогли чоловікові, який отримав значні опіки
Сьогодні, 20:52
 0
Медіа
відео
1/8