Усупереч пітьмі: добрі новини від ВолиньPost за 19 березня

Усупереч пітьмі: добрі новини від ВолиньPost за 19 березня
Минає двадцять четвертий день війни. Україна впевнено рухається до своєї перемоги. За це не перестаємо дякувати нашим захисникам. Не залишають своїх позицій і мирні жителі, бо робота в тилу нині неабияк важлива.

Інформаційне агентство ВолиньPost теж невпинно працює, аби наші читачі дізнавалися про актуальні події в країні першими, спростовує фейки і традиційно нагадує про добрі новини, які ми висвітлювали впродовж дня.

Субота, 19 березня

ЗСУ ліквідували генерал-лейтенанта російської армії, – Генштаб

Розпочинаємо підбірку з перемоги наших ЗСУ, які знищили командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева.

Швейний батальйон: у Луцьку волонтери виготовляють тактичні жилети для воїнів. ВІДЕО

Наша нація справді дуже крута! Лише погляньте, як кипить робота в тилу. У Луцьку волонтери шиють спеціальні розвантажувальні системи – "розгрузки" – для бійців, які захищають країну. Ініціювали створення майстерні волонтерки Анастасія Гребенюк та Яніна Ткачук.

Воїн героїчної волинської 14 ОМБр освідчився коханій. ФОТО

Замість елегантного костюму і свічок – бронежилет і автомат. А замість вишуканої сукні – тепла куртка і чоботи, замість музики – канонада війни.

Але вона сказала «так».

«Вони встигли. А встигнуть ще більше. Їхні діти народжуватимуться в мирній Україні! Вистоїмо! Переможемо! Відбудуємо!» – переконані у 14 ОМБр.

Мінус 14 400 рашистів: оприлюднили дані про втрати російських окупантів у війні на 19 березня

Трохи доброї статистики. Загальні втрати окупантів орієнтовно склали:

особового складу - близько 14400 осіб;
танків ‒ 466 одиниць,
бойових броньованих машин ‒ 1470 од,
артилерійських систем – 213 од,
РСЗВ - 72 од,
засоби ППО - 44 од,
літаків – 95 од,
гелікоптерів – 115 од,
автомобільної техніки - 914 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17.
Спеціальна техніка - 11.

Бомбив Грузію і Сирію: ЗСУ ліквідували російського командира авіаційної ланки

І ше один потрапив до пекла. Українські військові ліквідували російського майора Сергія Волинця, який був командиром авіаційної ланки ВПС РФ. Раніше російський майор брав участь у бомбардуваннях Грузії під час вторгнення Росії у 2008 році та Сирії, де кремлівський режим підтримує диктатора Башара Асада.

АЗС вже знизили ціну щонайменше на 5 гривень, – Шмигаль

А в окремих мережах знижка сягнула до 10 гривень за літр. Волиняни це помітили, тож радо діляться в коментарях у місцевих спільнотах.

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Теги: Добрі новини
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