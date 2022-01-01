Усупереч пітьмі: добрі новини від ВолиньPost за 19 березня
19 березень, 23:31
Минає двадцять четвертий день війни. Україна впевнено рухається до своєї перемоги. За це не перестаємо дякувати нашим захисникам. Не залишають своїх позицій і мирні жителі, бо робота в тилу нині неабияк важлива.
Інформаційне агентство ВолиньPost теж невпинно працює, аби наші читачі дізнавалися про актуальні події в країні першими, спростовує фейки і традиційно нагадує про добрі новини, які ми висвітлювали впродовж дня.
Субота, 19 березня
ЗСУ ліквідували генерал-лейтенанта російської армії, – Генштаб
Розпочинаємо підбірку з перемоги наших ЗСУ, які знищили командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева.
Швейний батальйон: у Луцьку волонтери виготовляють тактичні жилети для воїнів. ВІДЕО
Наша нація справді дуже крута! Лише погляньте, як кипить робота в тилу. У Луцьку волонтери шиють спеціальні розвантажувальні системи – "розгрузки" – для бійців, які захищають країну. Ініціювали створення майстерні волонтерки Анастасія Гребенюк та Яніна Ткачук.
Воїн героїчної волинської 14 ОМБр освідчився коханій. ФОТО
Замість елегантного костюму і свічок – бронежилет і автомат. А замість вишуканої сукні – тепла куртка і чоботи, замість музики – канонада війни.
Але вона сказала «так».
«Вони встигли. А встигнуть ще більше. Їхні діти народжуватимуться в мирній Україні! Вистоїмо! Переможемо! Відбудуємо!» – переконані у 14 ОМБр.
Мінус 14 400 рашистів: оприлюднили дані про втрати російських окупантів у війні на 19 березня
Трохи доброї статистики. Загальні втрати окупантів орієнтовно склали:
особового складу - близько 14400 осіб;
танків ‒ 466 одиниць,
бойових броньованих машин ‒ 1470 од,
артилерійських систем – 213 од,
РСЗВ - 72 од,
засоби ППО - 44 од,
літаків – 95 од,
гелікоптерів – 115 од,
автомобільної техніки - 914 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17.
Спеціальна техніка - 11.
Бомбив Грузію і Сирію: ЗСУ ліквідували російського командира авіаційної ланки
І ше один потрапив до пекла. Українські військові ліквідували російського майора Сергія Волинця, який був командиром авіаційної ланки ВПС РФ. Раніше російський майор брав участь у бомбардуваннях Грузії під час вторгнення Росії у 2008 році та Сирії, де кремлівський режим підтримує диктатора Башара Асада.
АЗС вже знизили ціну щонайменше на 5 гривень, – Шмигаль
А в окремих мережах знижка сягнула до 10 гривень за літр. Волиняни це помітили, тож радо діляться в коментарях у місцевих спільнотах.
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Інформаційне агентство ВолиньPost теж невпинно працює, аби наші читачі дізнавалися про актуальні події в країні першими, спростовує фейки і традиційно нагадує про добрі новини, які ми висвітлювали впродовж дня.
Субота, 19 березня
ЗСУ ліквідували генерал-лейтенанта російської армії, – Генштаб
Розпочинаємо підбірку з перемоги наших ЗСУ, які знищили командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева.
Швейний батальйон: у Луцьку волонтери виготовляють тактичні жилети для воїнів. ВІДЕО
Наша нація справді дуже крута! Лише погляньте, як кипить робота в тилу. У Луцьку волонтери шиють спеціальні розвантажувальні системи – "розгрузки" – для бійців, які захищають країну. Ініціювали створення майстерні волонтерки Анастасія Гребенюк та Яніна Ткачук.
Воїн героїчної волинської 14 ОМБр освідчився коханій. ФОТО
Замість елегантного костюму і свічок – бронежилет і автомат. А замість вишуканої сукні – тепла куртка і чоботи, замість музики – канонада війни.
Але вона сказала «так».
«Вони встигли. А встигнуть ще більше. Їхні діти народжуватимуться в мирній Україні! Вистоїмо! Переможемо! Відбудуємо!» – переконані у 14 ОМБр.
Мінус 14 400 рашистів: оприлюднили дані про втрати російських окупантів у війні на 19 березня
Трохи доброї статистики. Загальні втрати окупантів орієнтовно склали:
особового складу - близько 14400 осіб;
танків ‒ 466 одиниць,
бойових броньованих машин ‒ 1470 од,
артилерійських систем – 213 од,
РСЗВ - 72 од,
засоби ППО - 44 од,
літаків – 95 од,
гелікоптерів – 115 од,
автомобільної техніки - 914 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17.
Спеціальна техніка - 11.
Бомбив Грузію і Сирію: ЗСУ ліквідували російського командира авіаційної ланки
І ше один потрапив до пекла. Українські військові ліквідували російського майора Сергія Волинця, який був командиром авіаційної ланки ВПС РФ. Раніше російський майор брав участь у бомбардуваннях Грузії під час вторгнення Росії у 2008 році та Сирії, де кремлівський режим підтримує диктатора Башара Асада.
АЗС вже знизили ціну щонайменше на 5 гривень, – Шмигаль
А в окремих мережах знижка сягнула до 10 гривень за літр. Волиняни це помітили, тож радо діляться в коментарях у місцевих спільнотах.
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