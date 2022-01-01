Усупереч пітьмі: добрі новини від ВолиньPost за 19 березня

Субота, 19 березня

Минає двадцять четвертий день війни. Україна впевнено рухається до своєї перемоги. За це не перестаємо дякувати нашим захисникам. Не залишають своїх позицій і мирні жителі, бо робота в тилу нині неабияк важлива.теж невпинно працює, аби наші читачі дізнавалися про актуальні події в країні першими, спростовує фейки і традиційно нагадує про, які ми висвітлювали впродовж дня.Розпочинаємо підбірку з перемоги наших ЗСУ, які знищили командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенантаНаша нація справді дуже крута! Лише погляньте, як кипить робота в тилу. У Луцьку волонтери шиють спеціальні розвантажувальні системи – "розгрузки" – для бійців, які захищають країну. Ініціювали створення майстерні волонтеркитаЗамість елегантного костюму і свічок – бронежилет і автомат. А замість вишуканої сукні – тепла куртка і чоботи, замість музики – канонада війни.Але вона сказала «так».«Вони встигли. А встигнуть ще більше. Їхні діти народжуватимуться в мирній Україні! Вистоїмо! Переможемо! Відбудуємо!» – переконані у 14 ОМБр.Трохи доброї статистики. Загальні втрати окупантів орієнтовно склали:особового складу - близько 14400 осіб;танків ‒ 466 одиниць,бойових броньованих машин ‒ 1470 од,артилерійських систем – 213 од,РСЗВ - 72 од,засоби ППО - 44 од,літаків – 95 од,гелікоптерів – 115 од,автомобільної техніки - 914 од,кораблі /катери - 3 од,цистерн з ПММ - 60,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17.Спеціальна техніка - 11.І ше один потрапив до пекла. Українські військові ліквідували російського майора, який був командиром авіаційної ланки ВПС РФ. Раніше російський майор брав участь у бомбардуваннях Грузії під час вторгнення Росії у 2008 році та Сирії, де кремлівський режим підтримує диктатораА в окремих мережах знижка сягнула до 10 гривень за літр. Волиняни це помітили, тож радо діляться в коментарях у місцевих спільнотах.