США не вводитимуть війська в Україну, але підтримають іншу країну НАТО, яка це зробить
Сьогодні, 07:20
Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфлід вважає малоймовірним участь американських військ у складі миротворчого контингенту ООН в Україні.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Зауважимо, що Білий дім підтвердив візит Джо Байдена до Польщі, де американський лідер зустрінеться з президентом країни Анджеєм Дудою.
Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфлід уточнила, що під час візиту Польщі американський президент обговорюватиме з польським колегою питання введення миротворців до України, де триває війна з Росією.
Дипломатка зазначила, що Сполучені Штати навряд братимуть у цьому участь, але підтримають союзників по НАТО, які таке рішення ухвалять.
США не бачать шансів на прорив у переговорах України з країною-агресором. В Томас-Грінфлід назвала їх "односторонніми": "Не схоже, щоб росіяни були схильними до дипломатичного рішення".
Поїздка Байдена відбудеться наступного дня після того, як він зустрінеться з союзниками за НАТО, лідерами G7 і лідерами Європейського Союзу в Брюсселі для обговорення міжнародних зусиль з підтримки України після вторгнення Росії.
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Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Зауважимо, що Білий дім підтвердив візит Джо Байдена до Польщі, де американський лідер зустрінеться з президентом країни Анджеєм Дудою.
Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфлід уточнила, що під час візиту Польщі американський президент обговорюватиме з польським колегою питання введення миротворців до України, де триває війна з Росією.
Дипломатка зазначила, що Сполучені Штати навряд братимуть у цьому участь, але підтримають союзників по НАТО, які таке рішення ухвалять.
США не бачать шансів на прорив у переговорах України з країною-агресором. В Томас-Грінфлід назвала їх "односторонніми": "Не схоже, щоб росіяни були схильними до дипломатичного рішення".
Поїздка Байдена відбудеться наступного дня після того, як він зустрінеться з союзниками за НАТО, лідерами G7 і лідерами Європейського Союзу в Брюсселі для обговорення міжнародних зусиль з підтримки України після вторгнення Росії.
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