США не вводитимуть війська в Україну, але підтримають іншу країну НАТО, яка це зробить

Лінда Томас-Грінфлід вважає малоймовірним участь американських військ у складі миротворчого контингенту ООН в Україні.



Про це повідомляє



Зауважимо, що Білий дім підтвердив візит Джо Байдена до Польщі, де американський лідер зустрінеться з президентом країни Анджеєм Дудою.



Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфлід уточнила, що під час візиту Польщі американський президент обговорюватиме з польським колегою питання введення миротворців до України, де триває війна з Росією.



Дипломатка зазначила, що Сполучені Штати навряд братимуть у цьому участь, але підтримають союзників по НАТО, які таке рішення ухвалять.



США не бачать шансів на прорив у переговорах України з країною-агресором. В Томас-Грінфлід назвала їх "односторонніми": "Не схоже, щоб росіяни були схильними до дипломатичного рішення".



Поїздка Байдена відбудеться наступного дня після того, як він зустрінеться з союзниками за НАТО, лідерами G7 і лідерами Європейського Союзу в Брюсселі для обговорення міжнародних зусиль з підтримки України після вторгнення Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Посол США в ООНвважає малоймовірним участь американських військ у складі миротворчого контингенту ООН в Україні.Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Зауважимо, що Білий дім підтвердив візитдо Польщі, де американський лідер зустрінеться з президентом країниПосол США в ООН Лінда Томас-Грінфлід уточнила, що під час візиту Польщі американський президент обговорюватиме з польським колегою питання введення миротворців до України, де триває війна з Росією.Дипломатка зазначила, що Сполучені Штати навряд братимуть у цьому участь, але підтримають союзників по НАТО, які таке рішення ухвалять.США не бачать шансів на прорив у переговорах України з країною-агресором. В Томас-Грінфлід назвала їх "односторонніми": "Не схоже, щоб росіяни були схильними до дипломатичного рішення".Поїздка Байдена відбудеться наступного дня після того, як він зустрінеться з союзниками за НАТО, лідерами G7 і лідерами Європейського Союзу в Брюсселі для обговорення міжнародних зусиль з підтримки України після вторгнення Росії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію