Поліцейські вилучили у лучанина гранату «Ф-1». ФОТО





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Подія трапилася вночі 20 березня. Поліцейські, здійснюючи патрулювання міста по вулиці Чернишевського у Луцьку, зупинили автомобіль Opel Ascona. Під час огляду в багажнику легковика співробітники поліції виявили гранату «Ф-1».



На місце події викликали слідчо-оперативну групу та спеціалістів вибухотехнічної служби. Виявлений предмет належним чином вилучили та направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення експертизи.



Після проведення експертизи вирішуватиметься питання щодо оголошення правопорушнику підозри у скоєному злочині. Триває досудове розслідування.

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