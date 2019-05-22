Поліцейські вилучили у лучанина гранату «Ф-1». ФОТО
Сьогодні, 12:06
Співробітники роти поліції особливого призначення ГУНП у Волинській області у Луцьку по вулиці Чернишевського в автомобілі 33-річного лучанина виявили предмет, схожий на гранату «Ф-1».
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Подія трапилася вночі 20 березня. Поліцейські, здійснюючи патрулювання міста по вулиці Чернишевського у Луцьку, зупинили автомобіль Opel Ascona. Під час огляду в багажнику легковика співробітники поліції виявили гранату «Ф-1».
На місце події викликали слідчо-оперативну групу та спеціалістів вибухотехнічної служби. Виявлений предмет належним чином вилучили та направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення експертизи.
Після проведення експертизи вирішуватиметься питання щодо оголошення правопорушнику підозри у скоєному злочині. Триває досудове розслідування.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Подія трапилася вночі 20 березня. Поліцейські, здійснюючи патрулювання міста по вулиці Чернишевського у Луцьку, зупинили автомобіль Opel Ascona. Під час огляду в багажнику легковика співробітники поліції виявили гранату «Ф-1».
На місце події викликали слідчо-оперативну групу та спеціалістів вибухотехнічної служби. Виявлений предмет належним чином вилучили та направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення експертизи.
Після проведення експертизи вирішуватиметься питання щодо оголошення правопорушнику підозри у скоєному злочині. Триває досудове розслідування.
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