Поліцейські вилучили у лучанина гранату «Ф-1». ФОТО

Поліцейські вилучили у лучанина гранату «Ф-1». ФОТО
Співробітники роти поліції особливого призначення ГУНП у Волинській області у Луцьку по вулиці Чернишевського в автомобілі 33-річного лучанина виявили предмет, схожий на гранату «Ф-1».

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Подія трапилася вночі 20 березня. Поліцейські, здійснюючи патрулювання міста по вулиці Чернишевського у Луцьку, зупинили автомобіль Opel Ascona. Під час огляду в багажнику легковика співробітники поліції виявили гранату «Ф-1».

На місце події викликали слідчо-оперативну групу та спеціалістів вибухотехнічної служби. Виявлений предмет належним чином вилучили та направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення експертизи.

Після проведення експертизи вирішуватиметься питання щодо оголошення правопорушнику підозри у скоєному злочині. Триває досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, поліція, Луцьк, граната
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі під час розпивання спиртного ледве не зарізали 18-річного юнака
Сьогодні, 12:11
На Волині мотоцикліст влетів у мішки на дорозі і загинув
Сьогодні, 12:08
Поліцейські вилучили у лучанина гранату «Ф-1». ФОТО
Сьогодні, 12:06
На Волині 26-річна дівчина вбила людину
Сьогодні, 11:44
«Жодного євро для окупантів»: Зеленський закликав німців не спонсорувати війну в Україні
Сьогодні, 11:40
Схожі новини
У Луцьку затримали чоловіка, який перебував у розшуку. ФОТО У Луцьку затримали чоловіка, який перебував у розшуку. ФОТО
22 травень, 2019, 13:24
У Луцьку затримали 29-річного «закладчика». ФОТО У Луцьку затримали 29-річного «закладчика». ФОТО
18 лютий, 12:53
«Підкрались непомітно»: у Луцьку копи «заспокоїли» дрифтера на Alfa Romeo. ВІДЕО «Підкрались непомітно»: у Луцьку копи «заспокоїли» дрифтера на Alfa Romeo. ВІДЕО
14 січень, 22:13
Розшукують 50-річного волинянина, який пішов з дому та не повернувся. ФОТО Розшукують 50-річного волинянина, який пішов з дому та не повернувся. ФОТО
20 грудень, 2021, 13:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Харкові Росія зруйнувала майже 980 будівель
Сьогодні, 13:00
 0
В окупованому Мелітополі загарбники викрали журналістів
Сьогодні, 12:43
 0
«Кадирівців» в Україну відправили вбивати російських солдат, які втікають із поля бою, – СБУ
Сьогодні, 12:31
 0
У Києві та області вводять посилену комендантську годину
Сьогодні, 12:20
 0
Житель Рівненщини підробив документи, аби виїхати за кордон через Волинь
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8