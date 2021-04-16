Житель Рівненщини підробив документи, аби виїхати за кордон через Волинь

У суботу, 19 березня, прикордонники на території пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Устилуг» виявили 24-річного жителя Рівненської області, який, підробивши документи, намагався незаконно перетнути держкордон України.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Чоловік їхав рейсовим автобусом «Mercedes-Benz» на виїзд з України в якості нібито другого водія.Правопорушник надав правоохоронцям документи, які містять недостовірні відомості про особу: трудовий договір та копію (скріншот) в мобільному телефоні про наявні категорії водія із неіснуючими категоріями водія «С», «D», «СЕ», які дають право керувати вантажним транспортним засобом. Під час перевірки співробітники державної прикордонної служби України встановили, що чоловік має лише категорію «В».На місце викликали слідчо-оперативну групу Володимир-Волинського відділу поліції. Поліцейські вилучили автобус «Mercedes-Benz», два трудові договори, копію посвідчення водія видане на ім’я правопорушника та інші речові докази по справі. Триває досудове слідство під час якого будуть з’ясовані усі обставини правопорушення.