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«Кадирівців» в Україну відправили вбивати російських солдат, які втікають із поля бою, – СБУ

«Кадирівців» в Україну відправили вбивати російських солдат, які втікають із поля бою, – СБУ
СБУ публікує нові аудіоперехоплення, котрі показують, як насправді воюють «кадирівці» в Україні. Головне завдання кадирівців – «зачистка» і вбивство російських солдат, які втікають із поля бою

Про це інформують в СБУ.

Російська пропаганда формує їх образ, як грізної сили, що здатна виконати будь-які завдання Путіна. Але за 26 днів війни українські воїни вщент розбили цей міф.

Кадирівців тепер називають не інакше, ніж «ТікТок-військами» через їхню любов до постановочних роликів. Бо на війні вони «відзначились» лише відеозйомками та звірствами проти мирного населення.

Вони виконують функцію «загрядотрядів» і стріляють по своїх. Хоча, як показують численні докази, «своїми» росіян вони не вважають, називають «вошивими» і з задоволенням їх убивають.

На перехопленому СБУ аудіозаписі чутно, як один із кадирівців говорить по телефону своїй дружині: «Не турбуйся, я не в гущі подій, ми стоїмо трохи далі. Наше завдання – гнати назад (прим: в бій) цих вошивих солдатів, коли вони починають розбігатися від ударів артилерії. Тож не турбуйся, не дуже марудка робота».

Водночас він підтверджує людські втрати серед окупантів та зізнається, що нещодавно вбили «командира спецназу».

І це – не поодинокий випадок: «Так і чути, що там убили, тут вбили».

«Смалить їхня артилерія конкретно вдень і вночі. Проблема в тому, що у них ці снаряди не закінчуються», – говорить загарбник про українських захисників.


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Теги: СБУ, кадирівці, розмова
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