У Харкові внаслідок вибуху загинув колишній в’язень нацистських концтаборів

Борис Романченко.



Про це повідомила адміністрація меморіального комплексу Бухенвальд, пише



"Як ми дізналися від його близьких, наш друг Борис Романченко, який пережив нацистські табори Бухенвальд, Пенемюнде, Дора та Берген-Бельзен, був убитий минулої п'ятниці внаслідок вибуху бомби у своєму будинку в Харкові. За словами онуки, він жив у багатоповерховому будинку, враженому снарядом", - йдеться у повідомленні.



Борис Романченко, який народився 1926 року під Сумами, інтенсивно працював над пам'яттю про нацистські злочини та був віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора.



2012 року Борис Романченко зачитав клятву Бухенвальда "Побудова нового миру та свободи" під час відзначення річниці визволення концтабору Бухенвальд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові внаслідок потрапляння снаряду до житлового будинку загинув колишній в'язень кількох концентраційних таборівПро це повідомила адміністрація меморіального комплексу Бухенвальд, пише "Європейська правда". "Як ми дізналися від його близьких, наш друг Борис Романченко, який пережив нацистські табори Бухенвальд, Пенемюнде, Дора та Берген-Бельзен, був убитий минулої п'ятниці внаслідок вибуху бомби у своєму будинку в Харкові. За словами онуки, він жив у багатоповерховому будинку, враженому снарядом", - йдеться у повідомленні.Борис Романченко, який народився 1926 року під Сумами, інтенсивно працював над пам'яттю про нацистські злочини та був віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора.2012 року Борис Романченко зачитав клятву Бухенвальда "Побудова нового миру та свободи" під час відзначення річниці визволення концтабору Бухенвальд.

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