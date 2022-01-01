У Прилуках 94-річна бабуся віддала на потреби ЗСУ ледь не всю пенсію
Сьогодні, 17:51
94-річна прилучанка віддала більшу частину пенсії на потреби Збройних Сил. Марія Микитівна, так звати бабусю, цього місяця передала нашим бійцям 3 тисячі гривень при пенсії у 4 тисячі.
Про це пише "Суспільне" з посиланням на ТК "Прилуки".
Для Марії Микитівни це вже друга війна, яку вона бачить на власні очі. Під час радянсько-німецької війни їй було 12 років.
"Я бігала, у воді топилася, німці палили, ганяли нас, і корова навіть згоріла. Вони тільки грабували нас і все", — каже бабуся.
Зараз нацистів Марія Микитівна порівнює з російськими окупантами, а Гітлера — з Путіним:
"Фашист, я б його сама на куски драла, падлюку, що він оце таке робить".
А захисникам бабуся бажає лише перемоги, а мирному населенню вона бажає зберігати спокій і допомагати один одному.
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Про це пише "Суспільне" з посиланням на ТК "Прилуки".
Для Марії Микитівни це вже друга війна, яку вона бачить на власні очі. Під час радянсько-німецької війни їй було 12 років.
"Я бігала, у воді топилася, німці палили, ганяли нас, і корова навіть згоріла. Вони тільки грабували нас і все", — каже бабуся.
Зараз нацистів Марія Микитівна порівнює з російськими окупантами, а Гітлера — з Путіним:
"Фашист, я б його сама на куски драла, падлюку, що він оце таке робить".
А захисникам бабуся бажає лише перемоги, а мирному населенню вона бажає зберігати спокій і допомагати один одному.
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