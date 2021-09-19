Волинська футболістка гратиме за одну з команд Іспанії

Волинська футболістка гратиме за одну з команд Іспанії
Гравець футбольного клубу "Ладомир" переїде до Іспанії, де спробує заграти в одній із команд.

Про це повідомляють на сторінці Жіночий футбол УАФ.

Нападниця з Волині Вікторія Гірин стала гравчинею іспанського клубу "Депортиво".

Як повідомляє БУГ, посилаючись на джерела в ФК “Ладомир”, це не остаточне рішення іспанського клубу. До спортсменки будуть приглядатися. Її поки взяли на дві неділі, щоб адаптувалася до нової країни.

Як відомо, Вікторія Гірин - уродженка Маневиччини, виступала за ФК "Ладомир" та національну збірну України.


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Теги: футбол, Україна, Волинь
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