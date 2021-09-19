Волинська футболістка гратиме за одну з команд Іспанії

Гравець футбольного клубу "Ладомир" переїде до Іспанії, де спробує заграти в одній із команд.Про це повідомляють на сторінці Жіночий футбол УАФ.Нападниця з Волині Вікторія Гірин стала гравчинею іспанського клубу "Депортиво".Як повідомляє БУГ, посилаючись на джерела в ФК “Ладомир”, це не остаточне рішення іспанського клубу. До спортсменки будуть приглядатися. Її поки взяли на дві неділі, щоб адаптувалася до нової країни.Як відомо, Вікторія Гірин - уродженка Маневиччини, виступала за ФК "Ладомир" та національну збірну України.