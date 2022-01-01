Мінсоцполітики запустило платформу єДопомога
Сьогодні, 04:57
Міністерство соціальної політики запустило платформу єДопомога для ефективного розподілу гуманітарної допомоги.
Про це розповіла очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна, інформує Урядовий портал.
Платформа об'єднує можливості, ресурси та сильні сторони держави, бізнесу, громадських організацій, благодійних фондів та волонтерів у наданні гуманітарної допомоги постраждалим від війни, внутрішньо переміщеним особам та людям з вразливих категорій.
«Справа не в тому, щоб зібрати якомога більше гуманітарної допомоги та розподілити її між всіма регіонами порівну, а в тому щоб ця допомога задовольняла актуальні потреби конкретних людей, була адресною та ефективною. Платформа забезпечує комунікацію між тими, хто готовий надати допомогу, та тими, кому вона потрібна.
Через неї консолідуються та обробляються заявки на отримання та надання різних видів допомог. Забезпечення продуктами харчування, одягом, ліками та іншими необхідними речами за цими заявками здійснюватиметься, як соціальними працівниками, так і через поштових операторів, таких як Укрпошта та Нова Пошта, а також через точки видачі гуманітарної допомоги», - прокоментувала Марина Лазебна.
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Про це розповіла очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна, інформує Урядовий портал.
Платформа об'єднує можливості, ресурси та сильні сторони держави, бізнесу, громадських організацій, благодійних фондів та волонтерів у наданні гуманітарної допомоги постраждалим від війни, внутрішньо переміщеним особам та людям з вразливих категорій.
«Справа не в тому, щоб зібрати якомога більше гуманітарної допомоги та розподілити її між всіма регіонами порівну, а в тому щоб ця допомога задовольняла актуальні потреби конкретних людей, була адресною та ефективною. Платформа забезпечує комунікацію між тими, хто готовий надати допомогу, та тими, кому вона потрібна.
Через неї консолідуються та обробляються заявки на отримання та надання різних видів допомог. Забезпечення продуктами харчування, одягом, ліками та іншими необхідними речами за цими заявками здійснюватиметься, як соціальними працівниками, так і через поштових операторів, таких як Укрпошта та Нова Пошта, а також через точки видачі гуманітарної допомоги», - прокоментувала Марина Лазебна.
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