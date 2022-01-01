У Чорнобильській зоні – екопожежі





Про це йдеться на



Ймовірно, займання сталося внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а саме потрапляння снаряду або навмисного підпалу.



Відповідно до Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій критерії пожежі в Зоні Відчуження не повинні перевищувати обсяги 0,05-0,2 кв.км, але наявний стан площі пожеж перевищує ці показники в десятки разів.



У зв’язку з пожежами зростають радіаційні ризики у межах 10-кілометрового радіусу навколо ЧАЕС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Чорнобильської зони зафіксовано 7 осередків природних пожеж.Про це йдеться на сайті Верховної Ради з посиланням на дані супутникових знімків Sentinel-2 європейського космічного агентства (ESA).Ймовірно, займання сталося внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а саме потрапляння снаряду або навмисного підпалу.Відповідно до Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій критерії пожежі в Зоні Відчуження не повинні перевищувати обсяги 0,05-0,2 кв.км, але наявний стан площі пожеж перевищує ці показники в десятки разів.У зв’язку з пожежами зростають радіаційні ризики у межах 10-кілометрового радіусу навколо ЧАЕС.

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