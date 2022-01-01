У Чорнобильській зоні – екопожежі

У Чорнобильській зоні – екопожежі
На території Чорнобильської зони зафіксовано 7 осередків природних пожеж.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради з посиланням на дані супутникових знімків Sentinel-2 європейського космічного агентства (ESA).

Ймовірно, займання сталося внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а саме потрапляння снаряду або навмисного підпалу.

Відповідно до Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій критерії пожежі в Зоні Відчуження не повинні перевищувати обсяги 0,05-0,2 кв.км, але наявний стан площі пожеж перевищує ці показники в десятки разів.

У зв’язку з пожежами зростають радіаційні ризики у межах 10-кілометрового радіусу навколо ЧАЕС.

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Теги: ЧАЕС, екопожежа
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