У Чорнобильській зоні – екопожежі
Сьогодні, 08:42
На території Чорнобильської зони зафіксовано 7 осередків природних пожеж.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради з посиланням на дані супутникових знімків Sentinel-2 європейського космічного агентства (ESA).
Ймовірно, займання сталося внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а саме потрапляння снаряду або навмисного підпалу.
Відповідно до Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій критерії пожежі в Зоні Відчуження не повинні перевищувати обсяги 0,05-0,2 кв.км, але наявний стан площі пожеж перевищує ці показники в десятки разів.
У зв’язку з пожежами зростають радіаційні ризики у межах 10-кілометрового радіусу навколо ЧАЕС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради з посиланням на дані супутникових знімків Sentinel-2 європейського космічного агентства (ESA).
Ймовірно, займання сталося внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а саме потрапляння снаряду або навмисного підпалу.
Відповідно до Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій критерії пожежі в Зоні Відчуження не повинні перевищувати обсяги 0,05-0,2 кв.км, але наявний стан площі пожеж перевищує ці показники в десятки разів.
У зв’язку з пожежами зростають радіаційні ризики у межах 10-кілометрового радіусу навколо ЧАЕС.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Подоляк розповів, коли Путін може зустрітися із Зеленським
Сьогодні, 09:00
У Чорнобильській зоні – екопожежі
Сьогодні, 08:42
На Сумщині 300 окупантів відмовилися воювати і поїхали геть
Сьогодні, 08:31
На Київщині затримали батька і сина, які займалися мародерством
Сьогодні, 07:35
Війна з Росією: яка ситуація станом на 6:00 22 березня
Сьогодні, 06:55
Медіа