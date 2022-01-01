Якщо білоруси нападуть – дуже пошкодують: мобілізували уже понад 10 тисяч волинян. ВІДЕО





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Яка ситуація на Волині та чи готова область до оборони у випадку нападу з боку Білорусі?



Інформація про ймовірні заворушення з боку Білорусі у волинському напрямку вже надцятий день грає на нервах волинян. Слід зберігати спокій, не ігнорувати повітряну тривогу і довіряти Збройним силам України, радять у місцевому центрі комплектування і соціальної підтримки.



«Все гаразд, рухаємося правильно, правильно нас навчали до початку війни, під час війни. Особовий склад готовий до виконання поставлених завдань», – запевняють військові.



ЗСУ готові захищати і західний регіон. Якщо у Білорусі приймують безглузде рішення нападати – про це дуже пошкодують. На Волинь краще узагалі не йти, а якщо і йти – то одразу здатися. Тому що це не означатиме захист їхньої держави, а участь у війні на боці агресора.



«Повинні зрозуміти, що вони воюють не тільки зі Збройними силами, вони зустрінуть страшенний опір саме народу України. У кожному лісі, за кожним корчем, за кожним деревом у кожному населеному пункті їх будуть очікувати дуже серйозні несподіванки. Тому я їх застерігаю від усіх цих речей», – наголошує один із військовослужбовців.



З початку війни з території Волинської області мобілізували понад десять тисяч громадян. Найперше це ті, хто служив та має бойовий досвід. У перші дні російського вторгнення біля військкоматів були довжелезні черги з охочих боронити країну. Громадян, спеціальності яких були затребувані на той час, залучили до військових частин. Якщо на початку це були інженери та будівельники, то тепер – медики. Багатьох охочих поставили на облік і тримають із ними зв’язок.



Указ Президента про загальну мобілізацію говорить, що чоловікам віком від 18 до 60 років слід прийти у військкомат і стати на облік. На Волині, запевняють, працюють у штатному режимі та за планом. Військові частини доукомплектовують або створюють з нуля.



Попри усі роз’яснення, досі чимало громадян бояться йти у військкомат, бо думають, що одразу опиняться у гарячих точках. Таким людям рекомендують заспокоїтися. Без навчань їх нікуди не відправлять.



«Ті, хто не служив, навправляються в навчальні центри, проходять допідготовку, підготовку, і вже після цього їх направляються у визначені військові частини», – пояснюють центрі комплектування.



Наголошують про візит у військкомат і переселенцям. Усім, хто приїхав на Волинь з окупованих територій чи будь-яких інших, слід дати про себе знати. Поки що біженці роблять це неохоче.



У центрі комплектування та соціальної підтримки додали: якщо у переселенців з собою немає документів – це проблемою не буде.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні триває загальна мобілізація. Людей із бойовим досвідом та досвідом служби залучили до протистояння ворогу. Військовозобов’язаних, чиї спеціальності зараз не такі затребувані, відправили в резерв.Про це пише 12 канал Інформація про ймовірні заворушення з боку Білорусі у волинському напрямку вже надцятий день грає на нервах волинян. Слід зберігати спокій, не ігнорувати повітряну тривогу і довіряти Збройним силам України, радять у місцевому центрі комплектування і соціальної підтримки.«Все гаразд, рухаємося правильно, правильно нас навчали до початку війни, під час війни. Особовий склад готовий до виконання поставлених завдань», – запевняють військові.ЗСУ готові захищати і західний регіон. Якщо у Білорусі приймують безглузде рішення нападати – про це дуже пошкодують. На Волинь краще узагалі не йти, а якщо і йти – то одразу здатися. Тому що це не означатиме захист їхньої держави, а участь у війні на боці агресора.«Повинні зрозуміти, що вони воюють не тільки зі Збройними силами, вони зустрінуть страшенний опір саме народу України. У кожному лісі, за кожним корчем, за кожним деревом у кожному населеному пункті їх будуть очікувати дуже серйозні несподіванки. Тому я їх застерігаю від усіх цих речей», – наголошує один із військовослужбовців.З початку війни з території Волинської області мобілізували понад десять тисяч громадян. Найперше це ті, хто служив та має бойовий досвід. У перші дні російського вторгнення біля військкоматів були довжелезні черги з охочих боронити країну. Громадян, спеціальності яких були затребувані на той час, залучили до військових частин. Якщо на початку це були інженери та будівельники, то тепер – медики. Багатьох охочих поставили на облік і тримають із ними зв’язок.Указ Президента про загальну мобілізацію говорить, що чоловікам віком від 18 до 60 років слід прийти у військкомат і стати на облік. На Волині, запевняють, працюють у штатному режимі та за планом. Військові частини доукомплектовують або створюють з нуля.Попри усі роз’яснення, досі чимало громадян бояться йти у військкомат, бо думають, що одразу опиняться у гарячих точках. Таким людям рекомендують заспокоїтися. Без навчань їх нікуди не відправлять.«Ті, хто не служив, навправляються в навчальні центри, проходять допідготовку, підготовку, і вже після цього їх направляються у визначені військові частини», – пояснюють центрі комплектування.Наголошують про візит у військкомат і переселенцям. Усім, хто приїхав на Волинь з окупованих територій чи будь-яких інших, слід дати про себе знати. Поки що біженці роблять це неохоче.У центрі комплектування та соціальної підтримки додали: якщо у переселенців з собою немає документів – це проблемою не буде.

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