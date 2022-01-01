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Окупант здав танк українським військовим за винагороду. ФОТО

Окупант здав танк українським військовим за винагороду. ФОТО
Російський солдат здав танк українським спецпризначенцям за винагороду.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів у фейсбуці.

"Русские сдаются! З технікою. Кілька днів тому я написав, що є новини, які остаточно показують злам російської армії. Зараз можу вже розповісти. Хотів вам відео показати, але спецназівці попросили цього не робити. Російський солдат здав нам танк за винагороду!

Як це відбувалось. Вже кілька тижнів у Нацполі ідентифікували телефони, якими користуються росіяни. Це українські номери. На ці телефони ми регулярно присилаємо смс як здатись у полон і здати техніку", - написав Андрусів.

"Кілька днів тому нам зателефонував "Міша". Ми передали інформацію про нього до ГУР МО. Йому визначили місце куди під’їхати. Він під'їхав. З дрона переконалися, що він сам і це не засада. Після цього спецпризначенці його затримали. Виявилося, що з екіпажу танку залишився він один, решта втекли додому. Смислу воювати він не бачив. Додому повернутися не міг, оскільки командир сказав, що розстріляє і спише на бойові втрати. Міша розповів, що їсти практично не залишилось, управління військами хаотичне і практично відсутнє. Деморалізація колосальна", - наголосив він.

"Що з Мішою? Міша отримав дуже комфортні умови утримання. Він також отримає 10 тисяч доларів після завершення війни і можливість податися на громадянство. До завершення війни він проживатиме в комфортних умовах з телевізором, телефоном, кухнею і душем. Так, що "русские сдаются". Ще й з технікою", - зазначив Віктор Андрусів.


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Теги: Росія, Україна, війна
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