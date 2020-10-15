У Луцьку через ремонтні роботи знизять тиск подачі води

У Луцьку через ремонтні роботи знизять тиск подачі води
23 березня розпочнеться ремонт аварійної ділянки водогону діаметром 600 мм по вулиці Карпенка-Карого. Тож на лівобережній частині Луцька буде понижено тиск подачі води.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.

Ремонтні роботи на даній ділянці необхідні через критичну зношеність мереж, вони захистять від аварійних ситуацій у подальшому. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на лівобережній частині Луцька буде понижено тиск подачі води. Повністю зупиняти водопостачання не планується. Однак, рекомендують зробити запаси питної води. Аварійно-відновлювальні роботи високої складності триватимуть до 26 березня.

Про деталі та хід виконання будуть повідомляти додатково.

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Теги: Луцьк, вода, тиск
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