У Луцьку через ремонтні роботи знизять тиск подачі води

23 березня розпочнеться ремонт аварійної ділянки водогону діаметром 600 мм по вулиці Карпенка-Карого. Тож на лівобережній частині Луцька буде понижено тиск подачі води.Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.Ремонтні роботи на даній ділянці необхідні через критичну зношеність мереж, вони захистять від аварійних ситуацій у подальшому. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на лівобережній частині Луцька буде понижено тиск подачі води. Повністю зупиняти водопостачання не планується. Однак, рекомендують зробити запаси питної води. Аварійно-відновлювальні роботи високої складності триватимуть до 26 березня.Про деталі та хід виконання будуть повідомляти додатково.