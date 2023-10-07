Заклики до знущань над російськими полоненими неприпустимі, – Арестович
Сьогодні, 16:28
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович закликав не дегуманізувати противника, зокрема, назвав неприпустимими заклики серед українців до знущань над російськими полоненими та знищення цивільного населення в Росії.
Про це він заявив під час традиційного брифінгу в Офісі президента 22 березня.
"Хочу звернутися до вас із проханням: не потрібно дегуманізувати ворога. Заклики до знущань над полоненими, ударів або знищення цивільного населення Російської Федерації та країн, які її підтримують, зокрема Білорусі, - недопустимі. Ми залишаємось європейською армією, європейською країною. І ми з вами не варвари. Ми ведемо боротьбу з варварами. Залишаємося цивілізованими", - сказав Арестович.
Він також додав, що протягом доби суттєвих змін у положенні та характері дій противника не відзначено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це він заявив під час традиційного брифінгу в Офісі президента 22 березня.
"Хочу звернутися до вас із проханням: не потрібно дегуманізувати ворога. Заклики до знущань над полоненими, ударів або знищення цивільного населення Російської Федерації та країн, які її підтримують, зокрема Білорусі, - недопустимі. Ми залишаємось європейською армією, європейською країною. І ми з вами не варвари. Ми ведемо боротьбу з варварами. Залишаємося цивілізованими", - сказав Арестович.
Він також додав, що протягом доби суттєвих змін у положенні та характері дій противника не відзначено.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На лінії фронту під Києвом зник журналіст Макс Левін
Сьогодні, 14:20
Окупант здав танк українським військовим за винагороду. ФОТО
Сьогодні, 13:36
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Заклики до знущань над російськими полоненими неприпустимі, – Арестович
Сьогодні, 16:28
У Луцьку через ремонтні роботи знизять тиск подачі води
Сьогодні, 15:27
Медіа