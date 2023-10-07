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Заклики до знущань над російськими полоненими неприпустимі, – Арестович

Заклики до знущань над російськими полоненими неприпустимі, – Арестович
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович закликав не дегуманізувати противника, зокрема, назвав неприпустимими заклики серед українців до знущань над російськими полоненими та знищення цивільного населення в Росії.

Про це він заявив під час традиційного брифінгу в Офісі президента 22 березня.

"Хочу звернутися до вас із проханням: не потрібно дегуманізувати ворога. Заклики до знущань над полоненими, ударів або знищення цивільного населення Російської Федерації та країн, які її підтримують, зокрема Білорусі, - недопустимі. Ми залишаємось європейською армією, європейською країною. І ми з вами не варвари. Ми ведемо боротьбу з варварами. Залишаємося цивілізованими", - сказав Арестович.

Він також додав, що протягом доби суттєвих змін у положенні та характері дій противника не відзначено.



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Теги: Олексій Арестович, полонені, війна
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