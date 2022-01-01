Місяць незламності: добрі новини від ВолиньPost за 24 березня
Сьогодні, 22:00
Минув рівно місяць, відколи російські війська розпочали повномасштабну війну на території суверенної та незалежної країни. Місяць наші хлопці та дівчата майстерно боронять землю. Нашим завзяттям та волелюбністю захоплюється увесь світ. Українці перетворилися на суперпотужну команду, яка нічого не боїться і впевнено крокує до перемоги. Друга армія світу - бутафорія, а от хоробрістю Збройних Сил України можна лише гордитися.
У переддень війни Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило створити постійну рубрику добрих новин, адже частка тривожних та негативних подій уже тоді перевищувала, здавалося би, усі межі. І ось уже впродовж місяця ми щодня готуємо підбірку світла, аби наші читачі фокусували увагу на хорошому. А темряву ми незабаром переможемо.
До прикладу, сьогодні, 24 березня, нагадаємо вам про таке:
У волинському університеті виготовляють мазі для ЗСУ. ФОТО
Колектив факультету хімії, екології та фармації Волинського національного університету імені Лесі Українки виготовляє мазі для потреб Збройних сил України. В асортименті аж 15 видів продукції з прополісу, воску, календули, каланхое, обліпихи, які виконують протизапальну, дезінфекційну, знеболювальну, протиопікову функції тощо.
Луцькі пенсіонери разом з біженцями шиють обереги для українських воїнів. ВІДЕО
Клуб людей похилого віку "Неспокійні серця" створює обереги для захисників України та навчає людей, які приїхали з інших областей країни, традиційним українським ремеслам.
В окупованому Бердянську ЗСУ знищили російський корабель. ВІДЕО
Ранок сьогодні почався із чудової новини: у порту Бердянськ, що захоплений РФ, українські захисники знищили великий десантний корабель російських загарбників.
У Генштабі повідомили про втрати окупантів
І знову добра статистика. Загальні бойові втрати противника за місяць війни орієнтовно склали:
особового складу - близько 15800 осіб,
танків ‒ 530 од,
бойових броньованих машин ‒ 1597 од,
артилерійських систем – 280 од,
РСЗВ - 82 од,
засоби ППО - 47 од,
літаків – 108 од,
гелікоптерів – 124 од,
автомобільної техніки - 1033 од,
кораблі - 4 од,
цистерн з ПММ - 72,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50.
Спеціальна техніка - 16.
Шлюбні вишиванки замість обмундирування: на Волині побралася пара військових
Вадим та Мирослава створили нову сім’ю. Закохані планували весілля задовго до війни. Хотіли запросити гостей, влаштувати забаву, але біда внесла свої корективи. Здається, чергова історія кохання, однак, наречені - обоє військовослужбовці.
Волинський народний хор записує патріотичні пісні
Аби підтримувати бойовий звук і популяризувати українську творчість, Волинський народний хор під час воєнного стану в Україні працює. Колектив записує патріотичні пісні та викладає їх у соціальні мережі.
Волинська художниця продає власні картини заради української армії
Наші люди неймовірні. Лучанка Олена Звягінцева пише і продає картини, а отримані гроші планує віддати на потреби ЗСУ.
На Волині одружилися поліцейські. ФОТО
І ще одна чудова пара молодят вирішила поєднати свої серця у складний нині час. Лейтенанти поліції Анна і Тарас стали на рушничок щастя і побажали одне одному не лише любові та щастя, а й перемоги.
Ось така була підбірка на сьогодні. Своїм читачам і усій Україні ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і фільтруйте інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро.
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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У переддень війни Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило створити постійну рубрику добрих новин, адже частка тривожних та негативних подій уже тоді перевищувала, здавалося би, усі межі. І ось уже впродовж місяця ми щодня готуємо підбірку світла, аби наші читачі фокусували увагу на хорошому. А темряву ми незабаром переможемо.
До прикладу, сьогодні, 24 березня, нагадаємо вам про таке:
У волинському університеті виготовляють мазі для ЗСУ. ФОТО
Колектив факультету хімії, екології та фармації Волинського національного університету імені Лесі Українки виготовляє мазі для потреб Збройних сил України. В асортименті аж 15 видів продукції з прополісу, воску, календули, каланхое, обліпихи, які виконують протизапальну, дезінфекційну, знеболювальну, протиопікову функції тощо.
Луцькі пенсіонери разом з біженцями шиють обереги для українських воїнів. ВІДЕО
Клуб людей похилого віку "Неспокійні серця" створює обереги для захисників України та навчає людей, які приїхали з інших областей країни, традиційним українським ремеслам.
В окупованому Бердянську ЗСУ знищили російський корабель. ВІДЕО
Ранок сьогодні почався із чудової новини: у порту Бердянськ, що захоплений РФ, українські захисники знищили великий десантний корабель російських загарбників.
У Генштабі повідомили про втрати окупантів
І знову добра статистика. Загальні бойові втрати противника за місяць війни орієнтовно склали:
особового складу - близько 15800 осіб,
танків ‒ 530 од,
бойових броньованих машин ‒ 1597 од,
артилерійських систем – 280 од,
РСЗВ - 82 од,
засоби ППО - 47 од,
літаків – 108 од,
гелікоптерів – 124 од,
автомобільної техніки - 1033 од,
кораблі - 4 од,
цистерн з ПММ - 72,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50.
Спеціальна техніка - 16.
Шлюбні вишиванки замість обмундирування: на Волині побралася пара військових
Вадим та Мирослава створили нову сім’ю. Закохані планували весілля задовго до війни. Хотіли запросити гостей, влаштувати забаву, але біда внесла свої корективи. Здається, чергова історія кохання, однак, наречені - обоє військовослужбовці.
Волинський народний хор записує патріотичні пісні
Аби підтримувати бойовий звук і популяризувати українську творчість, Волинський народний хор під час воєнного стану в Україні працює. Колектив записує патріотичні пісні та викладає їх у соціальні мережі.
Волинська художниця продає власні картини заради української армії
Наші люди неймовірні. Лучанка Олена Звягінцева пише і продає картини, а отримані гроші планує віддати на потреби ЗСУ.
На Волині одружилися поліцейські. ФОТО
І ще одна чудова пара молодят вирішила поєднати свої серця у складний нині час. Лейтенанти поліції Анна і Тарас стали на рушничок щастя і побажали одне одному не лише любові та щастя, а й перемоги.
Ось така була підбірка на сьогодні. Своїм читачам і усій Україні ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і фільтруйте інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро.
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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