Україна має більше танків, ніж на початку війни



З початку російського вторгнення в Україну армія РФ втратила 530 танків, тоді як ЗСУ втратили 74 одиниці.



Українські військові продовжують захоплювати бойові машини у росіян. Про це повідомляє



Видання уточнює, що з початку війни в Україні наші військові втратили у боях та з інших причин не менше 74 танки, проте за місяць бойових дій ЗСУ захопили не менше 117 російських бойових машин.



"Російські військові захопили не менше 37 українських танків, але цієї кількості явно недостатньо, щоб компенсувати приблизно 274 танки, які, ймовірно, були втрачені ними з різних причин", - зазначає видання.



На думку аналітиків видання, це говорить про "непідготовленість Росії до війни високої інтенсивності проти рішучого ворога. Але це також говорить про переваги будь-якого захисника перед будь-яким нападником".



"Ці 117 танків, які захопила Україна, - це лише ті, які можна підтвердити візуально. Фактична кількість може бути набагато більшою", - припускають фахівці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В українських військових зараз більше танків, ніж на початку війниЗ початку російського вторгнення в Україну армія РФ втратила 530 танків, тоді як ЗСУ втратили 74 одиниці.Українські військові продовжують захоплювати бойові машини у росіян. Про це повідомляє "Кореспондент" , посилаючись на економічне видання Forbes.Видання уточнює, що з початку війни в Україні наші військові втратили у боях та з інших причин не менше 74 танки, проте за місяць бойових дій ЗСУ захопили не менше 117 російських бойових машин."Російські військові захопили не менше 37 українських танків, але цієї кількості явно недостатньо, щоб компенсувати приблизно 274 танки, які, ймовірно, були втрачені ними з різних причин", - зазначає видання.На думку аналітиків видання, це говорить про "непідготовленість Росії до війни високої інтенсивності проти рішучого ворога. Але це також говорить про переваги будь-якого захисника перед будь-яким нападником"."Ці 117 танків, які захопила Україна, - це лише ті, які можна підтвердити візуально. Фактична кількість може бути набагато більшою", - припускають фахівці.

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