ЄС створить спеціальний фонд для відбудови України
Сьогодні, 08:18
Європейський Союз забов'язався створити Трастовий фонд солідарності з Україною для її відбудови після завершення війни.
Про це йдеться у 8-му пункті висновків саміту ЄС, який пройшов 24 березня, пише ТСН.
"Беручи до уваги руйнування та величезні втрати, завдані Україні внаслідок російської військової агресії, ЄС зобов’язується надавати підтримку українському уряду в його негайних потребах і, як тільки російський наступ припиниться, у відбудові демократичної України", - йдеться у документі.
ЄС також закликав Комісію продовжувати надавати технічну допомогу Україні, щоб допомогти здійснити необхідні реформи.
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Про це йдеться у 8-му пункті висновків саміту ЄС, який пройшов 24 березня, пише ТСН.
"Беручи до уваги руйнування та величезні втрати, завдані Україні внаслідок російської військової агресії, ЄС зобов’язується надавати підтримку українському уряду в його негайних потребах і, як тільки російський наступ припиниться, у відбудові демократичної України", - йдеться у документі.
ЄС також закликав Комісію продовжувати надавати технічну допомогу Україні, щоб допомогти здійснити необхідні реформи.
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