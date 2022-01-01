ЄС створить спеціальний фонд для відбудови України





Про це йдеться у 8-му пункті висновків саміту ЄС, який пройшов 24 березня, пише



"Беручи до уваги руйнування та величезні втрати, завдані Україні внаслідок російської військової агресії, ЄС зобов’язується надавати підтримку українському уряду в його негайних потребах і, як тільки російський наступ припиниться, у відбудові демократичної України", - йдеться у документі.



ЄС також закликав Комісію продовжувати надавати технічну допомогу Україні, щоб допомогти здійснити необхідні реформи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Європейський Союз забов'язався створити Трастовий фонд солідарності з Україною для її відбудови після завершення війни.Про це йдеться у 8-му пункті висновків саміту ЄС, який пройшов 24 березня, пише ТСН "Беручи до уваги руйнування та величезні втрати, завдані Україні внаслідок російської військової агресії, ЄС зобов’язується надавати підтримку українському уряду в його негайних потребах і, як тільки російський наступ припиниться, у відбудові демократичної України", - йдеться у документі.ЄС також закликав Комісію продовжувати надавати технічну допомогу Україні, щоб допомогти здійснити необхідні реформи.

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