Героїчно захищаючи рідну землю, загинув 18-річний хлопець з Волині

Героїчно захищаючи рідну землю, загинув 18-річний хлопець з Волині
У війні з Росією загинув 18-річний волинянин Андрій Труш.

Трагічні звістки про його загибель розмістили на сторінках навчальних закладів, де хлопець здобував освіту.

Відомо, що Андрій Труш - уродженець Любешівщини. Він закінчив Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, а до того навчався у Любешівському ліцеї.

На сторінці Любешівського ліцею опублікували зворушливі спогади про Андрія від його першої вчительки та однокласників.

«Знову непоправне горе прийшло в нашу шкільну родину. Клята війна забрала ще одне молоде життя. Ми разом дружили, навчалися, мріяли…
Важко повірити у те, що Андрійка уже не має серед нас. Його світлий образ залишиться у нашій пам’яті назавжди. Він мріяв стати поліцейським, а став військовим. Пригадую, під час екскурсії у пожежне депо, дітям дозволили піднятися на високу вежу. Андрій був першим. Розумний , чесний, сміливий і принциповий. Таким він залишиться у нашій пам’яті назавжди.

Україна має знати своїх героїв, а світ – яке зло творить росія в Україні. Цього ні забути, ні вибачити не можна.

Висловлюю свої щирі співчуття мамі Наталії, татові Віктору, рідним і близьким Героя. Нехай Господь дає сили пережити це велике горе, Андрійкові нехай Земля буде пухом», - висловилася перша вчителька Прокоп’юк Любов Мартинівна.

Друг Андрія Олександр Юрашкевич сказав: «Мій найкращий друг, Андрій! Він залишився в пам‘яті як щирий, із добрим серцем, сміливий, завжди готовий допомогти. На нього можна було покластись на всі 100%. Я ніколи не забуду проведений час з ним, наші уроки в школі, весело проведені канікули, риболовлі та відпочинок на природі. Ми завжди старалися допомагати один одному. З ним я міг поговорити на різні теми, розказати багато секретів, тому що знав, Андрій дуже відповідально до всього ставиться. Він ніколи не боявся правди! Якою б вона не була! Завжди відповідав за свої слова! Мені дуже не вистачає його підтримки та дружньої поради!
Пам‘ятаю, люблю і шаную. Вічний спокій Герою».

Однокласниця Аліна Матюк: «Я не вірю,що це трапилось. У мене шок! Згадуються лише позитивні моменти,пов‘язані з Андрієм…..
Ти був хорошим другом і однокласником, напрочуд щирим, добрим, веселим, працьовитим. Ти наша гордість, наш Герой і наш біль… Ми завжди будемо тебе пам‘ятати,спочивай з миром.
Вічна Слава Герою захиснику України!».

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого.

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Теги: Волинь, війна, Андрій Труш
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