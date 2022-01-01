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Мінус 16 400 ворогів України: Генштаб оприлюднив дані про бойові втрати Росії

Мінус 16 400 ворогів України: Генштаб оприлюднив дані про бойові втрати Росії
У Генштабі ЗСУ повідомили про загальні бойові втрати противника з 24 лютого по ранок 26 березня.

Інформацію про це розповіли на офіційній сторінціГенштабу у фейсбуці.

Так, загальні бойові трати орієнтовно склали:

‒ особового складу - близько 16400 осіб,
‒ танків ‒ 575 од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 1640 од,
‒ артилерійських систем – 293 од,
‒ РСЗВ - 91 од,
‒ засоби ППО - 51 од,
‒ літаків – 117 од,
‒ гелікоптерів – 127 од,
‒ автомобільної техніки - 1131 од,
‒ кораблі /катери - 7 од,
‒ цистерн з ПММ - 73,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56,
‒ спеціальна техніка - 19,
‒ пускові установки ОТРК/ТРК - 2.

Дані уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Теги: Генштаб, втрати
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