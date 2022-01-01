Мінус 16 400 ворогів України: Генштаб оприлюднив дані про бойові втрати Росії





Інформацію про це розповіли на офіційній сторінціГенштабу у фейсбуці.



Так, загальні бойові трати орієнтовно склали:



‒ особового складу - близько 16400 осіб,

‒ танків ‒ 575 од,

‒ бойових броньованих машин ‒ 1640 од,

‒ артилерійських систем – 293 од,

‒ РСЗВ - 91 од,

‒ засоби ППО - 51 од,

‒ літаків – 117 од,

‒ гелікоптерів – 127 од,

‒ автомобільної техніки - 1131 од,

‒ кораблі /катери - 7 од,

‒ цистерн з ПММ - 73,

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56,

‒ спеціальна техніка - 19,

‒ пускові установки ОТРК/ТРК - 2.



Дані уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Генштабі ЗСУ повідомили про загальні бойові втрати противника з 24 лютого по ранок 26 березня.Інформацію про це розповіли на офіційній сторінціГенштабу у фейсбуці.Так, загальні бойові трати орієнтовно склали:‒ особового складу - близько 16400 осіб,‒ танків ‒ 575 од,‒ бойових броньованих машин ‒ 1640 од,‒ артилерійських систем – 293 од,‒ РСЗВ - 91 од,‒ засоби ППО - 51 од,‒ літаків – 117 од,‒ гелікоптерів – 127 од,‒ автомобільної техніки - 1131 од,‒ кораблі /катери - 7 од,‒ цистерн з ПММ - 73,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56,‒ спеціальна техніка - 19,‒ пускові установки ОТРК/ТРК - 2.Дані уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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