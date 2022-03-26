Байден у Варшаві зустрінеться з Кулебою і Резніковим

Джо Байден зустрінеться з міністром оборони України Олексієм Резніковим і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.



Про це, як пише "



У зустрічі також візьмуть участь державний секретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.



Це буде перша зустріч Байдена і Кулеби віч-на-віч після вторгнення РФ в Україну 24 лютого.



Про зустріч Байдена з українськими міністрами польським ЗМІ повідомив посол України Андрій Дещиця.



"Сподіваюся, це буде плідна і ефективна зустріч" - заявив Дещиця.



За його словами, під час цієї зустрічі можуть бути ухвалені рішення критичного значення.

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