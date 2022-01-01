19-річну волинянку взяли під варту за крадіжку в умовах воєнного стану
Сьогодні, 15:34
Підозрювану у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану 19-річну волинянку взяли під варту.
Про це розповів заступник керівника Ковельської окружної прокуратури Дмитро Рудик.
За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури 19-річній жительці Ковеля повідомили про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 185 КК України).
Слідство вважає, що жінка, щодо якої на розгляді суду перебуває чотири обвинувальні акти у кримінальних провадженнях про скоєння нею крадіжок, зранку 22 березня 2022 року викрала у знайомого мобільний телефон та гроші, завдавши йому майнової шкоди на понад 30 тисяч гривень.
Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково: санкцією ч.4 ст. 185 КК України за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
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Про це розповів заступник керівника Ковельської окружної прокуратури Дмитро Рудик.
За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури 19-річній жительці Ковеля повідомили про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 185 КК України).
Слідство вважає, що жінка, щодо якої на розгляді суду перебуває чотири обвинувальні акти у кримінальних провадженнях про скоєння нею крадіжок, зранку 22 березня 2022 року викрала у знайомого мобільний телефон та гроші, завдавши йому майнової шкоди на понад 30 тисяч гривень.
Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково: санкцією ч.4 ст. 185 КК України за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
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