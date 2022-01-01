19-річну волинянку взяли під варту за крадіжку в умовах воєнного стану

19-річну волинянку взяли під варту за крадіжку в умовах воєнного стану
Підозрювану у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану 19-річну волинянку взяли під варту.

Про це розповів заступник керівника Ковельської окружної прокуратури Дмитро Рудик.

За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури 19-річній жительці Ковеля повідомили про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 185 КК України).

Слідство вважає, що жінка, щодо якої на розгляді суду перебуває чотири обвинувальні акти у кримінальних провадженнях про скоєння нею крадіжок, зранку 22 березня 2022 року викрала у знайомого мобільний телефон та гроші, завдавши йому майнової шкоди на понад 30 тисяч гривень.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: санкцією ч.4 ст. 185 КК України за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: крадіжка, взяли під варту, воєнний стан, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Полонений окупант зізнався, що в Росії тим, хто відмовлявся воювати, дали 13 років тюрми, – СБУ
Сьогодні, 16:14
В Україні хочуть заборонити проросійські партії
Сьогодні, 15:51
19-річну волинянку взяли під варту за крадіжку в умовах воєнного стану
Сьогодні, 15:34
Поліція просить жителів не знущатися над крадіями, вони відповідатимуть перед законом
Сьогодні, 15:20
Де шукати роботу в Україні та за кордоном. СПИСОК СЕРВІСІВ
Сьогодні, 15:04
Схожі новини
На Волині чоловік обікрав квартиру в умовах воєнного стану: його взяли під варту На Волині чоловік обікрав квартиру в умовах воєнного стану: його взяли під варту
25 березень, 17:12
Воєнний стан: на Волині вивчатимуть потребу вилучення майна бізнесу і громад Воєнний стан: на Волині вивчатимуть потребу вилучення майна бізнесу і громад
01 березень, 12:00
На Волині жінка винесла з чужої хати 34 тисячі і отримала умовний термін На Волині жінка винесла з чужої хати 34 тисячі і отримала умовний термін
16 лютий, 07:31
У волинському місті продавчиня спіймала на гарячому крадія шоколадок. ВІДЕО У волинському місті продавчиня спіймала на гарячому крадія шоколадок. ВІДЕО
11 лютий, 22:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через пожежу на нафтобазі у Луцьку перевірили якість повітря: які результати
Сьогодні, 17:09
 0
На Херсонщині окупанти почали давати рублі – пенсіонери міняють їх на гривні
Сьогодні, 16:56
 0
Валютний ринок під час війни: за скільки можна купити долар у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 16:26
 0
Полонений окупант зізнався, що в Росії тим, хто відмовлявся воювати, дали 13 років тюрми, – СБУ
Сьогодні, 16:14
 0
В Україні хочуть заборонити проросійські партії
Сьогодні, 15:51
 0
Медіа
відео
1/8