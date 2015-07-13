Росія пригрозила припиненням постачання газу, якщо Європа не платитиме в рублях
Сьогодні, 14:11
Якщо Європа відмовиться платити за газ у рублях, Росія не постачатиме його «безкоштовно».
Про це на брифінгу заявив прессекретар президента Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ, пише Слово і Діло.
На питання, як діятиме Росія, якщо Європа відмовиться платити в рублях, Пєсков сказав: «Вирішуватимемо питання в міру їх надходження».
«Те, що ми не будемо безкоштовно поставляти газ, це однозначно. Це можна сказати абсолютно впевнено. Все-таки у нашій ситуації займатися всеєвропейською благодійністю навряд чи можливо і навряд чи є доцільним», – додав він.
Нагадаємо, 23 березня Володимир Путін заявив, що оплата поставок російського газу на експорт до «недружніх країн» переводиться в рублі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це на брифінгу заявив прессекретар президента Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ, пише Слово і Діло.
На питання, як діятиме Росія, якщо Європа відмовиться платити в рублях, Пєсков сказав: «Вирішуватимемо питання в міру їх надходження».
«Те, що ми не будемо безкоштовно поставляти газ, це однозначно. Це можна сказати абсолютно впевнено. Все-таки у нашій ситуації займатися всеєвропейською благодійністю навряд чи можливо і навряд чи є доцільним», – додав він.
Нагадаємо, 23 березня Володимир Путін заявив, що оплата поставок російського газу на експорт до «недружніх країн» переводиться в рублі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
і де стурбованість ?
Вибір редактора
Останні новини
З квітня у Росії стартує таємна мобілізація «БАРС», – ГУР
Сьогодні, 14:43
На Волині за добу розселили більше тисячі евакуйованих осіб
Сьогодні, 14:25
Росія пригрозила припиненням постачання газу, якщо Європа не платитиме в рублях
Сьогодні, 14:11
Дзюдоїст з Волині виборов «срібло» на Кубку Європи
Сьогодні, 13:55
У Telegram створили фейковий акаунт волинської 14 ОМБр
Сьогодні, 13:33
Медіа