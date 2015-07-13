Росія пригрозила припиненням постачання газу, якщо Європа не платитиме в рублях

Росія пригрозила припиненням постачання газу, якщо Європа не платитиме в рублях
Якщо Європа відмовиться платити за газ у рублях, Росія не постачатиме його «безкоштовно».

Про це на брифінгу заявив прессекретар президента Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ, пише Слово і Діло.

На питання, як діятиме Росія, якщо Європа відмовиться платити в рублях, Пєсков сказав: «Вирішуватимемо питання в міру їх надходження».

«Те, що ми не будемо безкоштовно поставляти газ, це однозначно. Це можна сказати абсолютно впевнено. Все-таки у нашій ситуації займатися всеєвропейською благодійністю навряд чи можливо і навряд чи є доцільним», – додав він.

Нагадаємо, 23 березня Володимир Путін заявив, що оплата поставок російського газу на експорт до «недружніх країн» переводиться в рублі.

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Теги: газ, Європа, Росія, рублі
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і де стурбованість ?
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