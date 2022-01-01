У Луцьку зіткнулися дві автівки: є постраждалий





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Близько 13:00 28-річний водій Chevrolet Cruze, рухаючись другорядною дорогою, не надав перевагу у русі іншому автомобілю Chevrolet, за кермом якого перебував 35-річний мешканець Боратина, та зіткнувся з ним.



Внаслідок ДТП керманич Chevrolet Cruze отримав тілесні ушкодження й був доставлений у лікарню для надання медичної допомоги.



На місці аварії працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції, відомості зареєстровано в ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку у суботу, 26 березня, трапилася ДТП на вулиці Глушець.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Близько 13:00 28-річний водій Chevrolet Cruze, рухаючись другорядною дорогою, не надав перевагу у русі іншому автомобілю Chevrolet, за кермом якого перебував 35-річний мешканець Боратина, та зіткнувся з ним.Внаслідок ДТП керманич Chevrolet Cruze отримав тілесні ушкодження й був доставлений у лікарню для надання медичної допомоги.На місці аварії працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції, відомості зареєстровано в ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України.

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